Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 4. hafta maçında Real Madrid karşısında 6-0 gibi şok bir skor aldı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar grup aşamalarının bitimine 2 hafta kala Devler Ligi'ne havlu atmış oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...
7 Kasım 2019 Perşembe 01:25
Güncelleme: 07.11.2019 01:29
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid'e konuk oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılı temsilcimiz mücadeleden 6-0 gibi şok bir skorla ayrılarak Devler Ligi'ne havlu attı.
Madrid ekibinin gollerini Rodrygo (3), Ramos, Benzema (2) kaydetti.
Mücadele sonrası her iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi.