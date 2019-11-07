Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 4. hafta maçında Real Madrid karşısında 6-0 gibi şok bir skor aldı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar grup aşamalarının bitimine 2 hafta kala Devler Ligi'ne havlu atmış oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...