Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 4. hafta maçında Real Madrid karşısında 6-0 gibi şok bir skor aldı. Bu sonuçla sarı kırmızılılar grup aşamalarının bitimine 2 hafta kala Devler Ligi'ne havlu atmış oldu. Karşılaşma sonrası iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

7 Kasım 2019 Perşembe 01:25 Güncelleme: 07.11.2019 01:29
Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Real Madrid'e konuk oldu.

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Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

Sarı-Kırmızılı temsilcimiz mücadeleden 6-0 gibi şok bir skorla ayrılarak Devler Ligi'ne havlu attı.

Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

Madrid ekibinin gollerini Rodrygo (3), Ramos, Benzema (2) kaydetti.

Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

Mücadele sonrası her iki cepheden de maça dair açıklamalar geldi.

Real Madrid-Galatasaray mücadelesi sonrası açıklamalar!

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

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