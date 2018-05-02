Gençlerbirliği "can" derdinde
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu "hayati derecede önemli" bir maça çıkacaklarını belirterek, "Antalyaspor karşısında can derdinde bir takımın mücadelesini sergileyeceğiz ve kazanmak için savaşacağız." dedi.
Süper Lig'in son 3 haftasında kritik maçlar oynayacaklarını belirten Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gençlerbirliği'nin yer almadığı bir Süper Lig'i düşünemeyen, içine sindiremeyen Ankara'daki bütün futbolseverleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. Onların itici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.
Sezon sonu yaklaştıkça işlerin daha da zorlaştığını, bu durumu düzeltmek için oynayacakları 3 karşılaşmayı da kazanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "Hayati maçlarımızın ilkini Antalyaspor ile bu pazar sahamızda oynayacağız. Bu karşılaşmanın kulübümüz için önemi kelimelerle ifade edilemez. Başkentliler, Ankara markasına sahip çıkmalı, liseli gençlerin kurduğu Gençlerbirliği'ne sahip çıkmalı, statta yerlerini almalı ve zorlu mücadelemizde yanımızda olmalı." ifadelerini kullandı.
"HAKEMLERİMİZE GÜVENİMİZ DEVAM EDİYOR"
Murat Cavcav, hata konuşarak hakem etkilemeye çalışmanın "hoş" olmadığını söyledi.
Sezonun son haftalarına girildikçe futbolculardaki yorgunluğa bağlı formsuzluk ya da bireysel hataların hakemlerde de görülebildiğini ifade eden Murat Cavcav, şunları kaydetti:
"Gayet insani bir durum, ancak hakem hatası konuşan takımların gelecek maç için hakemleri etkilemeye çalışmaları hoş değil. Bize de hatalar yapıldı, bizim de canımız yandı ama ne bir hakemin adını anarak tüm hakem camiasını hedefe koyduk ne de sonraki hafta için kendimize ayrıcalık beklentisi oluşturduk. Hata konuşarak hakem etkilemeye çalışmak en basit tabirle hoş değil. Şu ana dek olduğu gibi son 3 hafta için de hakemlerimize güvenimiz devam ediyor. Antalyaspor maçımızı yönetecek hakemimize de şimdiden hakem şansı ve başarı diliyorum."
KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ 5 LİRA
Kırmızı-siyahlı kulüp, Antalyaspor maçının bilet fiyatını bütün tribünler için 5 lira olarak belirledi.
Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonun son 3 haftasına girilirken 30 puanla 17. sırada yer alıyor.
Başkent ekibi, 32. haftada sahasında Antalyaspor, 33. haftada deplasmanda Kasımpaşa, sezonun son maçında ise Ankara'da Bursaspor ile karşılaşacak.
- 2.5.2018 11:47
- Hıncal Uluç: Yasin Öztekin, 50 tane Belhanda eder
- Kemal Belgin: Aziz Yıldırım'ın en akıllıca işi Lens'i geri almamaktır
- Hıncal Uluç: Skrtel'in kafasının yarılması Aykut Kocaman'ın bir planıdır
- Şenol Güneş ile Beşiktaş Yönetimi'nin arası bozuldu!
- Galatasaray'ın golcüsü Gomis’ten genç hastaya geçmiş olsun videosu
-
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
-
Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
-
Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Gençlerbirliği "can" derdinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.