Gençlerbirliği "can" derdinde – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    "can" derdinde

    Gençlerbirliği "can" derdinde

    Kulübü Başkanı , Spor Toto 'de hafta sonu "hayati derecede önemli" bir maça çıkacaklarını belirterek, " karşısında can derdinde bir takımın mücadelesini sergileyeceğiz ve kazanmak için savaşacağız." dedi.

    'in son 3 haftasında kritik maçlar oynayacaklarını belirten , AA muhabirine yaptığı açıklamada "'nin yer almadığı bir Süper Lig'i düşünemeyen, içine sindiremeyen Ankara'daki bütün futbolseverleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. Onların itici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

    Sezon sonu yaklaştıkça işlerin daha da zorlaştığını, bu durumu düzeltmek için oynayacakları 3 karşılaşmayı da kazanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "Hayati maçlarımızın ilkini ile bu pazar sahamızda oynayacağız. Bu karşılaşmanın kulübümüz için önemi kelimelerle ifade edilemez. Başkentliler, Ankara markasına sahip çıkmalı, liseli gençlerin kurduğu Gençlerbirliği'ne sahip çıkmalı, statta yerlerini almalı ve zorlu mücadelemizde yanımızda olmalı." ifadelerini kullandı.

    "HAKEMLERİMİZE GÜVENİMİZ DEVAM EDİYOR"
    Murat Cavcav, hata konuşarak hakem etkilemeye çalışmanın "hoş" olmadığını söyledi.

    Sezonun son haftalarına girildikçe futbolculardaki yorgunluğa bağlı formsuzluk ya da bireysel hataların hakemlerde de görülebildiğini ifade eden Murat Cavcav, şunları kaydetti:

    "Gayet insani bir durum, ancak hakem hatası konuşan takımların gelecek maç için hakemleri etkilemeye çalışmaları hoş değil. Bize de hatalar yapıldı, bizim de canımız yandı ama ne bir hakemin adını anarak tüm hakem camiasını hedefe koyduk ne de sonraki hafta için kendimize ayrıcalık beklentisi oluşturduk. Hata konuşarak hakem etkilemeye çalışmak en basit tabirle hoş değil. Şu ana dek olduğu gibi son 3 hafta için de hakemlerimize güvenimiz devam ediyor. Antalyaspor maçımızı yönetecek hakemimize de şimdiden hakem şansı ve başarı diliyorum."

    KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ 5 LİRA
    Kırmızı-siyahlı kulüp, Antalyaspor maçının bilet fiyatını bütün tribünler için 5 lira olarak belirledi.

    Gençlerbirliği, onursal başkanı 'ın adının verildiği sezonun son 3 haftasına girilirken 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Başkent ekibi, 32. haftada sahasında Antalyaspor, 33. haftada deplasmanda Kasımpaşa, sezonun son maçında ise Ankara'da Bursaspor ile karşılaşacak.

    1. 2.5.2018 11:47
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