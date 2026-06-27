Panama-İngiltere maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası L Grubu'nun kapanış perdesinde, izleyenlere taktik savaşı vaat eden heyecan dolu bir 90 dakika sahne alıyor. Thomas Tuchel yönetiminde turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen İngiltere, sahaya hem gruptan lider çıkmak hem de son 16 öncesinde hücum hattındaki ritmini yeniden bulmak için çıkıyor. Diğer tarafta ise turnuvada henüz gol ve puanla tanışamasa da sergilediği dirençli futbolla takdir toplayan Thomas Christiansen'in Panama'sı, dev rakibine karşı sürpriz bir çelme takarak turnuvaya gururlu bir veda yapmanın hesaplarını yapıyor.

Panama-İngiltere maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

PANAMA-İNGİLTERE MAÇI 11'LER

Panama: Mosquera; Córdoba, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo, Gutiérrez; Martínez, Rodríguez, Bárcenas.

İngiltere: Pickford; Konsa, O'Reilly, Guéhi, Quansah; Anderson, Bellingham, Rogers; Saka, Rashford, Kane.

Panama-İngiltere MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası L Grubu kapsamındaki Panama-İngiltere mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Panama-İngiltere MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 00.00'da çaldı.

Panama-İngiltere MAÇI HANGİ KANALDA?

Panama-İngiltere mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.