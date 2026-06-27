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Haberler Dünya Kupası Hırvatistan-Gana maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Hırvatistan-Gana maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan ile Gana arasındaki maç, son 32 turuna kimin yükseleceğini belirleyecek. 3 puanlı Hırvatistan, İngiltere'ye yenilip Panama'yı devirerek buraya geldi. Gana ise İngiltere ile berabere kalıp Panama galibiyetiyle 4 puana ulaştı. Matematiksel olarak beraberlik bile Gana'ya ikincilik şansı verebilirken, Hırvatistan mutlak galibiyet peşinde. Hırvatistan-Gana maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 23:50
Hırvatistan-Gana maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Dünya Kupası L Grubu'nun kapanış perdesinde, gruptan çıkacak ikinci takımı doğrudan belirleyecek nefes kesen bir 90 dakika oynanıyor. Turnuvada topladığı 4 puanla avantajı elinde bulunduran ve turnuvanın gol yemeyen ender takımlarından biri olan Gana, savunma disipliniyle sahada yer alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise turnuvanın tecrübeli ekibi Zlatko Dalic'in Hırvatistan'ı, güçlü Afrika temsilcisi karşısında tarihi bir galibiyete imza atarak adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. Hırvatistan-Gana maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hırvatistan-Gana MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası L Grubu kapsamındaki Hırvatistan-Gana mücadelesi 28 Haziran Pazar günü oynanıyor.

Hırvatistan-Gana MAÇI SAAT KAÇTA?

L Grubu'ndaki kritik randevunun ilk düdüğü Türkiye saati ile 00.00'da çaldı.

Hırvatistan-Gana MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan-Gana mücadelesi, TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Hırvatistan-Gana MAÇI İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Sutalo, Kovacic, Modric, Baturina, Vlasic, Sucic, Perisic, Budimir.

Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah, Partey, Sibo, Semenyo, Owusu, Ayew, Sulemana.

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