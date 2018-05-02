Hataya yer yok
Başakşehir, Osmanlıspor’u mağlup edince Galatasaray da Beşiktaş da ‘tek ihtimalli’ maça çıktı. Aslan evinde kazanıp ümitlerini artırdı. F.Bahçe 'bölüm sonu canavarı' gibi. Sezon boyunca binbir türlü sıkıntıyla boğuştu ancak yine de finale ayakta gelmeyi başardı. Paşa'yı da devirdi. Sivas ve Göztepe, Trabzonspor'dan önce oynayıp kazandı, Fırtına'ya 3 puandan başka şans kalmadı. Trabzon, bu hırsla maçı çevirdi.
Galatasaray, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapışmasından bir kez daha faydalandı. 25 Şubat ve 1 Mart'ta Beşiktaş ile art arda 2 maç oynayan Kanarya, 3 gün sonra evinde Akhisar'a kaybedip hasar almıştı. Beşiktaş da Kadıköy'deki kupa maçından kafa olarak kopamadı, Galatasaray karşısına bu şekilde çıktı. Cimbom, bu sezon taraftarının müthiş desteğiyle aldığı 3 puanlar serisine Beşiktaş'ı da ekledi. Fatih Terim, Donk ile Talisca'yı, Nagatomo ile Quaresma'yı oyundan sildi. Hücumda da hızlı isimleriyle sonuca gitti. Kalan 270 dakikaya sarı-kırmızılılar avantajla giriyor.
PUAN DA DÜŞTÜ AVERAJ DA...
F.Bahçe, 8'de 8 parolasıyla çıktığı yolun 5 maçını geçti. Fikstür avantajını çok iyi kullanıyor. Kasımpaşa'yı deplasmanda 4 golle mağlup ederken önemli bir virajı daha döndüler. 26. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki averaj farkı 14'tü. Kanarya puan farkını 3'e indirirken averajı da 5'e kadar çekti. Artık Galatasaray'ın 1 maç kaybetmesini bekliyorlar. Averaj farkını da 2 hafta sonra karşılaşacakları Karabük maçında kapatıp öne geçmeyi hesaplıyorlar. Başakşehir, Osmanlı önünde 1-0 geriye düştüğü maçı Abdullah Avcı'nın akıllı hamleleriyle çevirdi. Şampiyonluk yarışında bu sezon kolay teslim olmayacağını herkese gösterdi.
TRABZONSPOR 5. SIRAYA TUTUNDU
Karadeniz Fırtınası her hafta kritik maçlara çıkıyor. Akhisar'ın kupayı kazanmaması halinde Süper Lig'i 5. bitiren ekip Avrupa Ligi'ne gidecek. Trabzonspor 26. haftada yerleştiği 5. sırayı kaybetmemek adına çıktı Antalyaspor deplasmanına. Hem de kendisinden önce oynayan Göztepe ve Sivasspor'un kazanmasının getirdiği baskıyla. Maçta da işler Trabzonspor adına iyi başlamadı. Emre'nin golüyle yenik duruma düştüler. 22 yaşındaki kaleci Uğurcan müthiş kurtarışlar yaptı. Burak ve Yusuf Yazıcı ile skoru çeviren Karadeniz Fırtınası çok kritik galibiyetle yerini korudu.
HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY
Aslan bir derbi maçtan daha yüzünün akıyla çıkmayı başardı. Beşiktaş karşısında oyuna hükmetti. 2 gol attı, daha fazlasını kaçırdı. Kalan 270 dakikaya avantajlı girdi.
HAFTANIN YILDIZI: NAGATOMO (G.SARAY)
Aslan'ın, 'Japon mucizesi' Beşiktaş derbisinde harika oynadı. Savunmada Quaresma'ya adım attırmadı. Sonra da Lens'e topu göstermedi. İlk golde de harika asistiyle yine göz doldurdu.
HAFTANIN HOCASI: ABDULLAH AVCI (BAŞAKŞEHİR)
Başakşehir kümede kalmaya çalışan Osmanlıspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Abdullah Avcı, ikinci yarıya Arda Turan ve stoper Da Costa'yı kenara alarak başladı. Yerlerine Mossoro ile İrfan Can'ı sürdü. Mahmut stopere geçti. Başakşehir, Avcı'nın bu değişiklikleriyle ikinci yarıya hükmetti ve attığı 4 golle şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
HAFTANIN ASİSTİ: LİNNES (GALATASARAY)
Norveçli sağ bek sonradan oyuna girdi ama müthiş maç oynadı. İkinci yarıda büyük bir süratle Beşiktaş kalesine gitti, Rodrigues'e çok iyi pas çıkardı. Garry de fileleri havalandırdı.
HAFTANIN KURTARIŞI: UĞURCAN (TRABZONSPOR)
Karadeniz Fırtınası, Antalya'dan 3 puanla döndüyse bunu 22'lik kalecisi Uğurcan'a borçlu. Genç eldiven maç boyu 6 kurtarış yaptı. Doukara'ya karşı karşıya geçit vermedi.
HAFTANIN GOLÜ: YUSUF YAZICI (TRABZONSPOR)
Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızını sık sık buraya konuk ediyoruz. Antalya deplasmanında kalabalık savunmayı kadife bileğiyle atlatıp, harika vuruş yaptı.
HAFTANIN OLAYI: 1 DAKİKA 11 SANİYE!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçe ile yarıda kalan Türkiye Kupası maçı sonrası kırgınlığı sürüyor. Galatasaray ile oynanan mücadeleden sonra "Konuşmalarımız aşağılanıyor" dedi. Deneyimli çalıştırıcının "Mecburen geldim" dediği basın toplantısı sadece 1 dakika 11 saniye sürdü.
HAFTANIN SÖZÜ: GÜNTEKİN ONAY
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan Güntekin Onay, Galatasaray mağlubiyetinden Şenol Güneş'i sorumlu tuttu. Onay şunları söyledi: "Oğuzhan ya da Love'ı oyuna sokup daha ofansif bir tercih yapmalıydı. 3 yıl aradan sonra Güneş'in söndüğünü ilk kez gördük."
HAFTANIN FOTOĞRAFI
Bursaspor taraftarı Konya maçında dünya çapında görüntüler sergiledi. Öyle ki bir ara herkes maçı bırakıp yeşil-beyazlı tribünleri takip etti.
HAFTANIN 11'İ
UĞURCAN (TRABZON): Karadeniz Fırtınası'nın 22 yaşındaki kalecisi Antalyaspor'a karşı müthiş bir maç çıkardı. Karşılaşma boyunca 6 kurtarış yaptı. 3 puanın mimarlarından biri olmayı başardı.
ŞENER (F.BAHÇE): Kanarya'nın sağ beki çok formda haftalar geçiriyor. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında rakibin kilidini kıran 2. golü kaydederek büyük katkı verdi.
EPUREANU (BAŞAKŞEHİR): Yıldız stoper harika bir sezon geçiriyor. 40-50 metrelik nefis paslarının yanı sıra gollerini de sıralıyor. Bu sezon 6. golünü kaydetti.
NAGATOMO (G.SARAY): Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Nagatomo, Beşiktaş derbisinin yıldızlarındandı. Harika futbolunu asistle süsledi.
HAKAN (SİVAS): Yiğidoların Lampard'ı bu sezon 7. golünü kaydetti. 1-0'lık G.Birliği galibiyetinde de fileleri sarstı.
FERNANDO (G.SARAY): Tam bir futbol profesörü. Büyük maçların nasıl oynandığını biliyor. Oyunu müthiş okudu. Gol de attı.
NGANDO GÖZTEPE): İzmir ekibinin orta saha futbolcusu kariyer maçlarından birini oynadı. Sürekli hücum edip 2 gol attı.
EFECAN (ALANYA): Love'ın satılmasının ardından Alanya ligde kalacaksa Efecan'ın katkısı büyük olacak. Yine harikaydı.
VALBUENA (F.BAHÇE): Fransız yıldız kenardan gelip katkı vermeye devam ediyor. Farklı alınan Kasımpaşa maçında mükemmel bir gol attı
GHİLAS (GÖZTEPE): Büyük umutlarla alınan Ghilas sezon sonuna doğru açıldı. Bu hafta 2 gol attı. Son 3 haftada 4 golü var. Hak ettiği alkışı maç sonunda aldı
SOW (BURSA): Boşu yok... Bu hafta Konya'ya da golünü attı. Son 3 haftada 3 kez ağları sarstı. Sakatlık sorunu yaşamasa Bursaspor onunla daha yukarılarda olabilirdi.
HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR
F.BAHÇE-KASIMPAŞA
Mütevazı kadrosuyla ligde iyi işler yapan Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında da direnebildiği kadar direndi. Ancak son bölümde maça ağırlık koyan F.Bahçe farklı kazandı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Valbuena, yine sonradan girip golünü attı.
OSMANLI-BAŞAKŞEHİR
Şampiyonluk hayali kuran Başakşehir, Başkent'te umduğundan daha dirençli bir Osmanlıspor buldu. Kümede kalmak için çırpınan Başkent ekibi karşısında geri düşmesine rağmen maçı çevirdi. Arda çıkıp Başakşehir klasik kadrosuna dönünce işin rengi değişti.
G.SARAY-BEŞİKTAŞ
Derbide Galatasaray kazanırken Beşiktaş maçın kırılma anlarında yaptığı hatalarla ön plana çıktı. Negredo'nun ilk bölümde kaçırdığı gol ve ardından Nagatomo'nun insanüstü gayretiyle attırdığı gol hikayenin kısa özeti gibiydi. Fırat Aydınus'un Medel'e dirsek atan Belhanda'yı oyundan atamaması derbinin kaderini ne kadar etkiledi bilinmez ama bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yarışında önünü açtı.
ANTALYA-TRABZON
Trabzonspor Antalya deplasmanında kendini fazla sıkmadan kazanmayı bildi. Her ne kadar bordo-mavili takım lehine verilen penaltı kararı tartışmalı olsa da maçın genelinde etkili oynayan konuk takım galibiyeti hak etti. Yusuf Yazıcı'nın golüne ise şapka çıkarılır.
KAYSERİ-A.ALANYA
Ateş hattındaki Alanyaspor, Kayseri'de altın buldu. Aldığı galibiyetle 35 puana ulaşan konuk takım ligde kalma ümitlerini artırdı. Ligin ilk yarısında destan yazan Kayserispor'un ikinci yarıdaki kötü gidişinin tam gaz sürmesi de tartışılması gereken ayrı bir konu.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
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