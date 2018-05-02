Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın yıldızı Anderson 'dan paylaşımı

    Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı

    Anderson , sosyal medyada gündem olan flütle çalması konusunda, “Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir” dedi.

    Brezilyalı yıldız , sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi... Talisca, sosyal medyada gündem olan flütle çalması konusunda, "Her maçta duya duya ezberledim. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm 'den birçok insan beni kutladı" ifadelerini kullandı.

    GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR BORÇLUYUM
    Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu şöyle devam etti: "Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor. Biz takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık."
    1. 2.5.2018
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