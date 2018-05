Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı

Brezilyalı yıldız Talisca , sadece ülkesinin değil yaşadığı ülkenin de marşını bilmesi gerektiğini söyledi... Talisca, sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda, "Her maçta duya duya ezberledim. Kulağıma yazılmış bir notaydı. Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir diye düşündüm. Sonunda başardım ve videoya gelen yorumlar harika. Sadece bizim taraftarlar değil, tüm Türkiye 'den birçok insan beni kutladı" ifadelerini kullandı.Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu şöyle devam etti: "Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık."