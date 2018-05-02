Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı
Anderson Talisca, sosyal medyada gündem olan flütle İstiklal Marşı çalması konusunda, “Sırf ülkemin marşı değil, yaşadığım ülkenin de marşını bilmem gerekir” dedi.
GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR BORÇLUYUM
Performansıyla ilgili değerlendirmede bulunan Brezilyalı futbolcu şöyle devam etti: "Her an sahne alıp takımıma artı bir faydam olabileceğini bilirim. Olmam gereken yerde olmalıyım sahada ve maça tam konsantre olmalıyım. Burada Şenol Güneş hocama da teşekkür etmeliyim. Beni en verimli nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Bana verdiği özgürlük alanları var. Bu da oyunumuza olumlu yansıyor. Biz Beşiktaş takımı ve taraftarıyla bir bütün olmayı başardık."
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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