Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, önceki akşam Bursa Şubesi ve Bursa Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'deki spor anlayışının hep birlikte geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Aziz Yıldırım, "Türkiye'de sporla beraber yanlış yollara gitmeye başladık. Her gün kavga dövüşle yaşanmaz. Avrupa'ya bakıyorsunuz statlar dolu. Takım küme düşüyor stat dolu, şampiyonluğa oynuyor stat yine dolu. Bizim de bu kültürü yakalamamız lazım" ifadelerini kullandı. Sporun centilmenlik gerektiğini sözlerine ekleyen başkan, "Diğer takımlara saygı göstermeli ve bu saygıyı biz de görüp hissetmeliyiz. Ülkedeki spor ortamının geliştirilmesi gerekiyor" dedi. Yıldırım, Bursa'da açılan dernek için de "Bursa gibi önemli bir takımı olan bir şehirde böyle bir derneği açmak cesaret işidir. Burada aile ortamının yaratılması lazım. Sonra da bu şehir takımı olan Bursaspor'la ilişkileri iyi geliştirmeliyiz" diye konuştu.



F.BAHCE'Yi BÖLDÜRMEYELiM

3 Temmuz sürecine de değinen Yıldırım, "3 Temmuz'da ben ve benimle beraber hapis yatan yöneticiler veya dışarıdaki F.Bahçelilerin hepsinin dik duruş ve sonunda da Türkiye'nin dik duruşunu sağlayan mücadelemizi yaşayanlar olarak o günleri birlik beraberlik içerisinde aştık. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve son kale F.Bahçe sözleri hepimizin namusu oldu. Bu süreç ileride iftiharla söyleyeceğimiz tarihte yer alan bir süreçtir. Kulübe sahip çıkalım. Bölmeyelim böldürmeyelim. F.Bahçe bölünürse, son kale F.Bahçe giderse Türkiye'de başka şeyler olur" dedi.



Üye sayısının artması gerek

Hedef 1 Milyon Üye projesine de değinen başkan Aziz Yıldırım, "Biz Hedef 1 Milyon Üye projesine başladık. Bu proje Türkiye'nin ekonomik şartları ve yaşananlardan dolayı tam istediğimiz noktaya gelmedi. Ama yine de şu anda 40 bin kişilik normal üye potansiyeli, 10 bini geçen temsilci üye potansiyeli var. Bunun artması lazım" dedi.



ATA'YA ZiYARET

Fenerbahçe, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 3 Mayıs 1918'de kulübü ziyaretinin 100. Yılı'nda yarın Ata'yı Anıtkabir'de ziyaret edecek. Resmi siteden duyurulan bilgilendirmede üyeler ve sporculara etkinliğe katılmaları çağrısı yapılarak şöyle denildi: "Kulübümüz için gurur kaynağı olan bu ziyaretin 100. Yıldönümü olan 3 Mayıs 2018 günü, saat 09:00'da Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulumuz önderliğinde Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edip, mozolesine çelenk bırakacağız."



3 Temmuz sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde aşıldığını da sözlerine ekleyen Aziz Yıldırım, son olarak Fenerbahçe Evleri'nin Fenerbahçe'yi yıkılmaz hale getireceğini belirtti.