Fenerbahçe'den Luke Shaw ve Ashley Young bombası – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'den ve Ashley Young bombası

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den <a href="/index/luke-shaw?id=6dcd1db5-2ae1-4cbd-a555-5360cb0d9ae1" class="" rel="tag">Luke Shaw</a> ve Ashley Young bombası

    Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon transferdeki ilk hedefi sol kanat olacak.

    1. 2.5.2018 01:44
    2. Güncelleme: 2.5.2018 02:13
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