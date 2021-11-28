Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Ebunge, Bytyqi, Cikalleshi.
GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.