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Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Gaziantep FK - Konyaspor maçının CANLI anlatımı haberimizde...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 13:26
Gaziantep FK - Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendyl, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Ebunge, Bytyqi, Cikalleshi.

GAZİANTEP FK - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - Konyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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