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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane’den tekliflere veto

Leroy Sane’den tekliflere veto

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane, Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddediyor. Sarı-kırmızılı takımda kalmak isteyen Alman futbolcuya teknik heyet çok güveniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Leroy Sane’den tekliflere veto

GALATASARAY'DA transfer gündeminde büyük bir yoğunluk yaşanırken Leroy Sane'ye de Suudi Arabistan'dan teklifler geliyor. Ancak sarı-kırmızılılarda Alman yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor. Sane'nin Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ifade edildi. Teknik Direktör Okan Buruk da 30 yaşındaki sağ kanada çok güveniyor. Sane ile bire bir görüşmeler yapan Buruk, yeni sezonda mutlaka takımda kalmasını istediğini iletti. Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan dünyaca ünlü yıldız, bu sezon hedefini hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşmak olarak belirledi. Okan Buruk ve yöneticilerle sürekli iletişim halinde olan Sane'nin ''Benden beklentilerin farkındayım. Henüz tam olarak karşılık veremedim. Bu sezona çok motive oldum. Kendimi iyi hissediyorum'' dediği öğrenildi.

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