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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Can Uzun'u istiyoruz

Can Uzun'u istiyoruz

Almanya’da yayın yapan SKY DE’ye konuşan Buruk, “Can Uzun çok ilgi çekici bir oyuncu. Eğer uygun şartlar oluşur ve ortak bir noktada buluşabilirsek, değerlendiririz” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Can Uzun'u istiyoruz

Galatasaray'da transfer çalışmaları 10 numaralı pozisyon üzerinde ağırlık kazanırken, gündemdeki isimler de belli oldu. Bruno Fernandes ve Musiala için zoru başarmaya çalışan sarı-kırmızılılar, Can Uzun için de bastırıyor. Teknik Direktör Okan Buruk, başarılı oyuncu ile doğrudan ilgilendiklerini ifade etti. Almanya'da yayın yapan SKY DE'ye konuşan Buruk, milli futbolcuyu istediklerini ifade ederek, "Can Uzun çok ilgi çekici bir oyuncu. Bunun bir nedeni de Türk bir futbolcu olması.

MANTIKLI OLMASI LAZIM

Eğer tüm taraflar için uygun şartlar oluşur ve ortak bir noktada buluşabilirsek, transferi değerlendirebiliriz. Şu anda çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz. Tüm taraflar için uygun koşullar sağlanırsa, bu transferi kesinlikle düşünebiliriz. Ama elbette, her şeyin mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullanarak başarılı oyuncuya olan ilgilerini doğruladı. Ancak kulübü Eintracht Frankfurt'tan bonservisinde indirime gitmesi bekleniyor.

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