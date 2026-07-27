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Haberler Galatasaray Torreira: Aynı istekle devam

Torreira: Aynı istekle devam

Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçen sezonun kendisi için zor geçtiğini söyledi. Bazı ailevi sorunlarla uğraştığını belirten Uruguaylı, "Fakat bu sezon için takım arkadaşlarım da ben de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istekle devam etmek istiyoruz. Bu sene daha istekliyim diyebilirim" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Torreira: Aynı istekle devam
Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, geçen sezonun kendisi için zor geçtiğini söyledi. Bazı ailevi sorunlarla uğraştığını belirten Uruguaylı, "Fakat bu sezon için takım arkadaşlarım da ben de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Aynı istekle devam etmek istiyoruz. Bu sene daha istekliyim diyebilirim" diye konuştu.
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