Taraftarımız rahat olsun’

Avusturya kampında konuşan Okan Buruk, yeni transferlerin yolda olduğunu söyledi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Avusturya kampında konuşan Okan Buruk, yeni transferlerin yolda olduğunu söyledi: "Önceliğimiz; hem 10 numara, hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamında alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak, 'Bir yere gideyim' demek yerine, Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim. Başkan ve yönetimimiz sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor. Taraftarımızın içleri rahat olsun. Tepkilerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler. İyi niyetli çalışma var."