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Haberler Galatasaray ‘İlkay benim için bir hoca’

‘İlkay benim için bir hoca’

G.Saray'ın genç yıldızı Renato Nhaga, Avusturya kampında konuştu. İlkay Gündoğan'ı öven Nhaga, "Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayalidir. Futbolun en üst seviyesinden bahsediyoruz. Orada oynayabilirsem kendimi çok şanslı hissedeceğim. İlkay Gündoğan benim için bir hoca, bir öğretmen. Kendisini bir örnek, bir öğretmen olarak görüyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
‘İlkay benim için bir hoca’
G.Saray'ın genç yıldızı Renato Nhaga, Avusturya kampında konuştu. İlkay Gündoğan'ı öven Nhaga, "Şampiyonlar Ligi her oyuncunun hayalidir. Futbolun en üst seviyesinden bahsediyoruz. Orada oynayabilirsem kendimi çok şanslı hissedeceğim. İlkay Gündoğan benim için bir hoca, bir öğretmen. Kendisini bir örnek, bir öğretmen olarak görüyorum" dedi.
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