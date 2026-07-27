Aslan’ın rakibi Venezia olacak

Sarı-kırmızılı takım Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İlk maçında İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün ise bir başka Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Avusturya'taki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takım Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. İlk maçında İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün ise bir başka Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Avusturya'taki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.