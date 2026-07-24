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Haberler Galatasaray Davinson'a servet

Davinson'a servet

Dünya Kupası'nın en iyi savunma performanslarından birisini sergileyen Davinson Sanchez'in talipleri bitmiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Davinson'a servet
Dünya Kupası'nın en iyi savunma performanslarından birisini sergileyen Davinson Sanchez'in talipleri bitmiyor. İtalyan ekibi Como'nun yakından ilgilendiği Kolombiyalı savunmacının son talibi ise Suudi Arabistan ekibi Al Ahli oldu. Suudi ekibinin bu transfer için 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceği ve G.Saray'ın da buna sıcak bakacağı iddia edildi.
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