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Haberler Galatasaray Lemina imzayı attı

Lemina imzayı attı

Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Lemina imzayı attı

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre; 32 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha Galatasaray kadrosunda yer alacak. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Lemina, "Çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim. Kulübe olan bağlılığımı gösterdim" diye konuştu.

ÖZBEK'E SÖZ VERDİ

Mario Lemina'nın imza töreninde yer alan Başkan Dursun Özbek, "Yeni sözleşmeyi konuşurken Lemina bana söz verdi. Bu sene ve önümüzdeki sezonki performansının, bugüne kadar gösterdiği performansların üstünde olacağına söz verdi" dedi. Lemina da sözünde duracağını söyledi.

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