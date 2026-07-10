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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılarda transferler haricinde mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un genç kalecisi hakkında aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:24
Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da sürüyor.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Cimbom'da transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Bu doğrultuda geçen sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir performans sergileyen Jankat Yılmaz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Yılmaz'ın Galatasaray ile kamp süreci geçireceği öğrenildi.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki kalecinin son durumunu yakından görmek istiyor.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Yılmaz'ın geleceği, Avusturya kampının ardından belli olacak.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Transfermarkt verilerine Jankat Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

21 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak

Geçen sezon Eyüpspor formasını 17 maçta giyen Jankat Yılmaz, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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