Galatasaray'dan flaş kaleci kararı! Genç isim kampa katılacak
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılılarda transferler haricinde mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Cimbom'un genç kalecisi hakkında aldığı karar ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 11:24
Bu doğrultuda geçen sezonu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir performans sergileyen Jankat Yılmaz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yılmaz'ın Galatasaray ile kamp süreci geçireceği öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki kalecinin son durumunu yakından görmek istiyor.
Yılmaz'ın geleceği, Avusturya kampının ardından belli olacak.
Transfermarkt verilerine Jankat Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 1.50 milyon Euro.
21 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Eyüpspor formasını 17 maçta giyen Jankat Yılmaz, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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