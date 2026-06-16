Torreira kalıyor

İsmi her sene Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira en az bir sene daha takımda kalacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
İsmi her sene Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira en az bir sene daha takımda kalacak. Yeni bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, Torreira'nın ayrılığının bu sezon takımı zorlayacağını düşünüyor. Bu nedenle 30 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu bütün ilgiye karşın yeni sezonda da parçalı formayı giymeye devam edecek. Eğer Torreira ayrılık için bastırırsa gelecek sezon için kolaylık sözü verilecek.