Galatasaray'dan Jhon Duran'ın transferine özel madde!
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Kolombiyalı yıldızın transferi için dikkat çeken bir önlem kararı geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Son yıllarda Victor Osimhen'in yokluğunda forvette büyük bir sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu sezon önlemini erkenden almaya çalışıyor.
Geçen sezon Osimhen'e rakip olarak Fenerbahçe'nin renklerine kattığı ancak devre arasında kiralık sözleşmesini feshetmek zorunda kaldığı Jhon Duran, sarı-kırmızılı takımla her konuda anlaşmaya vardı.
Menajerler aracılığı ile Galatasaray'a gitmeyi çok istediğini ve maaşında indirime gidebileceğini belirten Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşma sağlandı.
Rus ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da bulunan Duran 1 yıllığına kiralanacak.
Transfer için futbolcuya 5 milyon euro ücret verilecek. Üstelik 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'deki 10+4 yabancı kuralına da uyuyor. Bu nedenle Galatasaray da Duran'a sıcak bakıyor.
Sarı-kırmızılılardan haber bekleyen ve kendisine gelen teklifleri geri çeviren Duran'a Okan Buruk'un da olumlu yanıt verdiği ve İcardi takımda kalsa bile transferinin yüksek bir ihtimal olduğu öğrenildi.
Jhon Duran transferi artık Galatasaray yönetiminin vereceği karara kaldı.
ÖZEL MADDE
Ancak sarı-kırmızılılar hem F.Bahçe hem de Zenit'te saha dışı problemler yaşayan ve bazı maçlara çıkmayan Duran'ın sözleşmesine özel bir madde koyacak.
Böylece olası bir sorunda sözleşmenin fesih şansı olacak.
ZENIT PERFORMANSI
Zenit formasıyla 9 resmi maça çıkan Duran, 2 gol ile takımına katkı sağladı.