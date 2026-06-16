Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

ÖNCELİĞİ DEVLER LİGİ OLACAK Son iki sezondur PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz, gideceği yeni takımın da bu arenada mücadele etmesini istiyor.

GARDI'YE YETKİ VERİLDİ



Dünya Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle Fabian Ruiz transferi uzun bir zaman alacak. Bu nedenle menajer George Gardi'ye yetki veren sarı-kırmızılılar, süreci bu şekilde ilerletecek. Gardi de Ruiz'in menajerlik şirketi olan Gersh ile temaslara başlayıp yine büyük bir ismi Galatasaray'a getirmeye çalışacak.