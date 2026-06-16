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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer hazırlıkları sürüyor. Cimbom'da hedefteki isimlerden birisi de İspanyol yıldız Fabian Ruiz. Sarı-kırmızılılarda son olarak futbolcunun transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Ocak ayından itibaren Galatasaray'ın bir hayali var: Fabian Ruiz. Sarı-kırmızılılar bütün Avrupa'da ses getirecek bir hamle için kolları sıvamaya başladı.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Ocak ayında İspanyol orta saha oyuncusu için PSG'nin kapısını çalan Galatasaray, olumlu yanıt alamamıştı. Ancak taraflar arasında gerçekleştirilen sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı ve İspanyol futbolcu ayrılık ihtimalini düşünmeye başladı.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Fabian Ruiz, uzun soluklu imza atacağı yeni bir takım seçeneği üzerinde duruyor.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

PSG SICAK BAKIYOR

Kariyer planlamasını buna göre gerçekleştirmek isteyen İspanyol futbolcu, Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Turnuva sonrası menajerine yetki verecek olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir kez daha Fransız ekibinin kapısını çalarak Ruiz'i isteyecek. PSG'nin gelecek sezon planlamasında önemli bir yer almayan tecrübeli oyuncudan bonservis kazanmak için Galatasaray'la masaya oturacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

ÖNCELİĞİ DEVLER LİGİ OLACAK

Son iki sezondur PSG ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fabian Ruiz, gideceği yeni takımın da bu arenada mücadele etmesini istiyor.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

Fransız kulübüyle sözleşmesini uzatamadığı için önündeki seçenekleri değerlendirecek olan tecrübeli futbolcunun şimdilik tek önceliği Dünya Kupası. Turnuvadan sonra gelecek teklifleri masaya yatıracak.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

GARDI'YE YETKİ VERİLDİ

Dünya Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle Fabian Ruiz transferi uzun bir zaman alacak. Bu nedenle menajer George Gardi'ye yetki veren sarı-kırmızılılar, süreci bu şekilde ilerletecek. Gardi de Ruiz'in menajerlik şirketi olan Gersh ile temaslara başlayıp yine büyük bir ismi Galatasaray'a getirmeye çalışacak.

Galatasaray'dan transferde Fabian Ruiz hamlesi!

İSPANYA'DAN TALİBİ VAR

İspanyol basını da Fabian Ruiz'in geleceği için önemli bir iddiada bulundu. PSG ile gemileri yakma noktasına gelen 30 yaşındaki orta sahaya, eski kulübü Real Betis'in de talip olduğu belirtildi. La Liga'yı 5. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Betis, eski yıldızı için şartlarını zorlayacak.

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