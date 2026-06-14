Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!
Gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek bir kadro hazırlamak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Juventus'un Fransız yıldızı Khephren Thuram için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. İşte İtalyan ekibinin Thuram'dan beklediği bonservis bedeli...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Bu doğrultuda gündeme Juventus'un dünyaca ünlü 8 numarası Khephren Thuram geldi.
İtalya basını, Cimbom'un 25 yaşındaki Fransız yıldız için 35-40 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıkladı.
Öte yandan Juventus'un 50 milyon euro istediğini öne sürüldü.
Market değeri 38 milyon euro olan 1.92 boyundaki yıldız için Galatasaray'ın ısrarlı olduğu belirtildi.
Taraflar arasındaki pazarlıkların yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Thuram, bu sezon İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 45 maçta boy gösterdi.
Yıldız orta saha, 3.136 dakika sahada kalırken 4 gol/5 asist katkısı sundu.
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