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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Gelecek sezon Avrupa'da ses getirecek bir kadro hazırlamak isteyen Galatasaray, orta saha transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Juventus'un Fransız yıldızı Khephren Thuram için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazırlanıyor. İşte İtalyan ekibinin Thuram'dan beklediği bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak isteyen Aslan, listesindeki yıldız isimlerin peşine düştü.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların transferde durağı İtalya oldu.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Bu doğrultuda gündeme Juventus'un dünyaca ünlü 8 numarası Khephren Thuram geldi.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

İtalya basını, Cimbom'un 25 yaşındaki Fransız yıldız için 35-40 milyon euro'yu gözden çıkardığını açıkladı.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Öte yandan Juventus'un 50 milyon euro istediğini öne sürüldü.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Market değeri 38 milyon euro olan 1.92 boyundaki yıldız için Galatasaray'ın ısrarlı olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Taraflar arasındaki pazarlıkların yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Galatasaray'dan Khephren Thuram bombası!

Thuram, bu sezon İtalyan ekibi ile tüm kulvarlarda 45 maçta boy gösterdi.

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