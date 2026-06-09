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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol devinin Nijeryalı golcüyü transferde yakın markaja aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in son talibi İspanyol ekibi Atletico Madrid oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; İspanyol ekibi Osimhen için harekete geçecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

Haberde Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli beklediği ifade edilirken, İspanyol ekibinin harekete geçeceği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

Alvarez'in Barcelona'ya gidişine izin vermeyen Atletico Madrid, eğer ayrılık gerçekleşirse hemen Osimhen için temaslara başlayacak.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

BU SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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