Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol devinin Nijeryalı golcüyü transferde yakın markaja aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Alvarez'in Barcelona'ya gidişine izin vermeyen Atletico Madrid, eğer ayrılık gerçekleşirse hemen Osimhen için temaslara başlayacak.
BU SEZON PERFORMANSI
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı yıldızın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.