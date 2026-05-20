Galatasaray'da 3 yıldız için karar çıktı! Ayrılacak olan isim...
Yeni sezonun kadro yapılanmasına orta saha hattını güçlendirerek başlamayı planlayan Galatasaray'da Lucas Torreira, Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda üç yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin kararını verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'ın orta sahasında son iki sezondur birlikte görev yapan Lemina-Torreira-Sara üçlüsünde yeni sezon öncesi önemli değişiklikler gündemde…
Sabah'ın haberine göre, sözleşmesi sona eren Lemina ile anlaşma sağlandı ve Gabonlu futbolcu 1+1 yıllık yeni kontrata imza attı.
Tecrübeli oyuncunun yeni sezonda sadece orta sahada değil, ihtiyaç halinde stoper hattında da değerlendirilmesi planlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'nın takımda kalması yönünde raporunu yönetime sundu. Uruguaylı yıldızın ise yeni sözleşmede maaş artışı talep ettiği öğrenildi.
Lemina ve Torreira ile yola devam etmeyi planlayan Galatasaray'da Sara cephesinde ise ayrılık ihtimali güçleniyor.
Premier Lig kulüplerinin ilgisini çeken Brezilyalı orta saha için 35 milyon Euro civarında bir değer belirlendi.
Aston Villa ve Everton'ın oyuncuya ilgisinin sürdüğü, Sara'nın da bu tekliflere tamamen kapıyı kapatmadığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, 26 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ifade ediliyor.