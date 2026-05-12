Amiri belirsizliği

İsmi Galatasaray ile anılan Alman ekibi Mainz forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, geleceğiyle ilgili konuştu. Union Berlin mağlubiyeti sonrasında Mainz'dan ayrılıp ayrılmayacağı ve Galatasaray'a transferi sorulan Amiri, "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Mainz Sportif Direktörü Niko Bungert ise kulübe ulaşan bir teklif olmadığını ifade etti.