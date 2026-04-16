Youtube’da ilk 20’de

Dijital medyada ciddi atılımlar yapan Galatasaray, dünya genelinde en fazla Youtube aboneliğine sahip 20 kulüpten biri oldu.
16 Nisan 2026 06:50
Dijital medyada ciddi atılımlar yapan Galatasaray, dünya genelinde en fazla Youtube aboneliğine sahip 20 kulüpten biri oldu. 3.9 milyon abonesi olan sarı-kırmızılıların Youtube kanalı, 15'nci sırada yer buldu. Türk kulüpler arasında da sarı-kırmızılılar birinci oldu. Cimbom'u Türkiye'den 3.1 milyon aboneyle Fenerbahçe ve 1.7 milyon aboneyle Beşiktaş takip ediyor.