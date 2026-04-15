Galatasaray ile hiç görüşmedik

Inter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, daha önce G.Saray ile transfer görüşmesi yapmadıklarını söyledi. Stipic, "Sezon başında ya da ocak ayında G.Saray ile görüşmemiz olmadı. Hakan, kendi kulübü ve milli takımla birlikte katılacağı Dünya Kupası'na odaklandı. Turnuvada ülkesini temsil edeceği gurur duyuyor" dedi.
Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Inter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, daha önce G.Saray ile transfer görüşmesi yapmadıklarını söyledi. Stipic, "Sezon başında ya da ocak ayında G.Saray ile görüşmemiz olmadı. Hakan, kendi kulübü ve milli takımla birlikte katılacağı Dünya Kupası'na odaklandı. Turnuvada ülkesini temsil edeceği gurur duyuyor" dedi.