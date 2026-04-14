Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, sarı-kırmızılıların Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 12:28
Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
KEVIN ZANON SÜRPRİZİ
Arjantin basını; Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Kevin Zanon ile ilgilendiğini öne sürdü.
El Crack Deportivo'da yer alan haberde; sarı-kırmızılıların Arjantinli kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
TALİPLERİ ÇOK
Haberde sezon başında Olympiakos'un, ocak ayında ise Deportivo Alaves'in Zenon için 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı ancak her iki teklifin de reddettiği aktarıldı.
Arjantinli kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın yanı sıra Sao Paulo ve Atletico Mineiro ile ilgilendiği de vurgulandı.
Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 4 maçta 216 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.
Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.