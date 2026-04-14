Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, sarı-kırmızılıların Boca Juniors forması giyen Kevin Zenon ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 12:28
Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Cimbom, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ses getirecek transferlere imza atmayı hedefliyor.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

KEVIN ZANON SÜRPRİZİ

Arjantin basını; Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Kevin Zanon ile ilgilendiğini öne sürdü.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

El Crack Deportivo'da yer alan haberde; sarı-kırmızılıların Arjantinli kanat oyuncusu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

TALİPLERİ ÇOK

Haberde sezon başında Olympiakos'un, ocak ayında ise Deportivo Alaves'in Zenon için 7 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptığı ancak her iki teklifin de reddettiği aktarıldı.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Arjantinli kanat oyuncusuyla Galatasaray'ın yanı sıra Sao Paulo ve Atletico Mineiro ile ilgilendiği de vurgulandı.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Kevin Zenon, bu sezon Boca Juniors formasıyla çıktığı 4 maçta 216 dakika süre alırken, gol ve asist katkısı üretemedi.

Boca Juniors'tan Galatasaray'a bomba transfer! Kevin Zenon...

Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2028'e kadar devam eden 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro.

