Wilfried Singo yeniden stopere

Trabzonspor karşısında sağ bekte görev yapan ve takımının tek golünü kaydeden Wilfried Singo, Göztepe deplasmanında yeniden stopere geçecek.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor karşısında sağ bekte görev yapan ve takımının tek golünü kaydeden Wilfried Singo, Göztepe deplasmanında yeniden stopere geçecek. Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle yokluğunda Fildişili oyuncu Davinson stoperdeki partneri olacak. Sağ beke ise Boey ya da Sallai'den birisi geçecek.