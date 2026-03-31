Gabriel Sara ikinci yarıda

Kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara, Fransa maçının son dakikalarında oyuna girmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Ülkesinin Hırvatistan ile oynayacağı mücadeleye kulübede başlayacak olan Sara'nın yine ikinci yarıda oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.
Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
