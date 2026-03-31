Dybala ısrarı

Son 3 sezonda elde edilen şampiyonluklarda önemli bir pay sahibi olan Mertens'in yerini bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon da transferi gündeme gelen ancak bir türlü gerçekleşmeyen Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi sona eriyor. Roma'dan sözleşme uzatma teklifi almayan 32 yaşındaki yıldız 10 numara, önündeki seçenekleri değerlendirecek. En ciddi talipler ise ülkesi Arjantin ve Türkiye'den...

YILLIK 8 MİLYON EURO

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre, Dybala yakın zamanda baba oldu ve ailesiyle birlikte Buenos Aires'e dönmek isteyebilir. Boca Juniors'a imza atma fikri, çok daha düşük bir maaşa razı olmasına neden olduğu için Türkiye seçeneği de ön planda. Özellikle G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve maddi olanakları Dybala için çok önemli. Roma'da kazandığı yıllık 8 milyon euro'yu G.Saray'ın ödeme şansının olduğu da aktarıldı.

SAKATLIK MADDESI!

Bu transferde G.Saray'ı düşündüren tek bir konu var: Sakatlığı. Dizinden operasyon geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan Dybala'nın nisan ayında sahalara döneceği tahmin ediliyor. Ancak sık sık sakatlanması nedeniyle sarı-kırmızılılar olası bir anlaşma halinde detaylı bir sağlık raporu alacak. Ayrıca sözleşmeye bir sakatlık madde eklenmesi de gündemde.

HÜCUMDA BÜYÜK BİR ALTERNATİF

Tecrübeli futbolcu genel olarak 10 numara ve forvet arkasında görev alıyor. Ancak iki kanat ve yeri geldiğinde forvete de en az bu bölgelerdeki kadar uyum sağlayabiliyor. Hücumdaki tüm mevkilerde oynayabilen Dybala, teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacak bir isim olarak gösteriliyor.