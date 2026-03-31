Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Dybala ısrarı

Galatasaray yönetimi geçen sezon da istediği Dybala için harekete geçiyor. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre Roma'dan ayrılmaya hazırlanan Arjantinli oyuncu için yeniden nabız yoklanacak. Ayrıca F.Bahçe'nin de ismi 32 yaşındaki yıldızla birlikte anılıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Son 3 sezonda elde edilen şampiyonluklarda önemli bir pay sahibi olan Mertens'in yerini bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, bu bölge için çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon da transferi gündeme gelen ancak bir türlü gerçekleşmeyen Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi sona eriyor. Roma'dan sözleşme uzatma teklifi almayan 32 yaşındaki yıldız 10 numara, önündeki seçenekleri değerlendirecek. En ciddi talipler ise ülkesi Arjantin ve Türkiye'den...

YILLIK 8 MİLYON EURO

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre, Dybala yakın zamanda baba oldu ve ailesiyle birlikte Buenos Aires'e dönmek isteyebilir. Boca Juniors'a imza atma fikri, çok daha düşük bir maaşa razı olmasına neden olduğu için Türkiye seçeneği de ön planda. Özellikle G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve maddi olanakları Dybala için çok önemli. Roma'da kazandığı yıllık 8 milyon euro'yu G.Saray'ın ödeme şansının olduğu da aktarıldı.

SAKATLIK MADDESI!

Bu transferde G.Saray'ı düşündüren tek bir konu var: Sakatlığı. Dizinden operasyon geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan Dybala'nın nisan ayında sahalara döneceği tahmin ediliyor. Ancak sık sık sakatlanması nedeniyle sarı-kırmızılılar olası bir anlaşma halinde detaylı bir sağlık raporu alacak. Ayrıca sözleşmeye bir sakatlık madde eklenmesi de gündemde.

HÜCUMDA BÜYÜK BİR ALTERNATİF

Tecrübeli futbolcu genel olarak 10 numara ve forvet arkasında görev alıyor. Ancak iki kanat ve yeri geldiğinde forvete de en az bu bölgelerdeki kadar uyum sağlayabiliyor. Hücumdaki tüm mevkilerde oynayabilen Dybala, teknik direktör Okan Buruk'un elini rahatlatacak bir isim olarak gösteriliyor.

Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
F.Bahçe'den Bissouma harekatı!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İngiltere’de Kasım Garipoğlu’na terör finansmanı suçlaması
G.Saray'ın kasası dolacak!
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
Son Dakika
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
Daha Eski
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 00:08