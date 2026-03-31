Aslan'a ikinci Hollandalı

Transfer çalışmalarını sürdüren G.Saray'da orta sahada çok sayıda futbolcu ile temaslar devam ediyor. Gidecek futbolcular ve transfer bütçesi doğrultusunda hareket edecek olan sarı-kırmızılılar, son yıllarda yüksek verim aldığı kiralama formülüne devam edecek. Orta saha için düşünülen isim ise sezon sonunda Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Teun Koopmeiners. İtalyan ekibinin yollarını ayıracağı 8 futbolcu arasında yer alan 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu, yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takıma gitmek istiyor. Noa Lang'ın milli takımdan arkadaşı olan Koopmeiners ile daha önce teknik direktör Okan Buruk telefon görüşmesi yaparak onu takımda görmek istediğini söylemişti. G.Saray yönetimi Noa Lang'da olduğu gibi önce kiralayıp oyuncunun sergileyeceği performansa göre satın almak istiyor. Juventus'un buna nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken, Noa Lang'ın olası kalıcı transferinin Teun Koopmeinars transferinde de etkili olacağı düşünülüyor. Hollandalı oyuncu hem merkez orta sahada hem de 10 numara görev yapabiliyor.

G.SARAY'A 2 GOL ATMIŞTI

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında saf dışı bıraktığı Juventus maçlarında Koopmeiners de forma giymişti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede iki gol atan bu sezonki tek gollerini kaydetti. Hollandalı futbolcu, İtalya'da oynanan rövanş mücadelesinde ise bir asist yaparak temsilcimize büyük zorluk yaşatmıştı. Ancak o da herkes gibi Galatasaray tribünlerine hayran kaldı.

DELİYE DÖNDÜ

Hollanda Milli Takım kampında yaptığı açıklamada G.Saray'ın inanılmaz bir kulüp olduğunu ifade eden Noa Lang, Koopmenires'ın yaşadığı hayranlığı da şu sözlerle dile getirdi: "G.Saray'ın 30 milyon taraftarı var, düşünebiliyor musunuz? Ve stadyumda öyle bir gürültü oluyor ki, bu normal değil. Juventus maçında Koopmeiners de deliye dönmüştü" dedi.