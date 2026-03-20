Rekorların adamı

İngiltere'de tarihi bir farkın eşiğinden dönen G.Saray'da tek bir isim ayakta kaldı: Uğurcan Çakır.

Sezon başında rekor bir ücretle Trabzonspor'dan sarıkırmızılı takımın yolunu tutan milli eldiven, burada da başka rekorlar kırıyor. Anfield Road'da yaptığı 11 kurtarışla kariyer rekorunu kıran Uğurcan, 4 gol yemesine karşın büyük farkı önledi. Yaptığı kurtarışlar ile İngilizleri kendisine hayran bırakan Uğurcan, sahadaki tek başarılı sarı-kırmızılı oyuncu oldu.

29 yaşındaki kaleci ayrıca 14 yıl takımın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın rekoruna da ortak oldu. Daha önce 2019 yılında oynanan Real Madrid mücadelesinde 11 kurtarışa imzasını atan Uruguaylı eldiven, Avrupa'da en fazla kurtarış yapan G.Saray kalecisi olmuştu. Karşılaşmayı 9.9 puanla tamamlayıp kusursuza yakın bir performans sergileyen Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 48 kurtarışa imzasını atmayı başardı.

VAN DIJK: KALECİ İZİN VERMEDİ

Liverpool kaptanı Van Dijk, Uğurcan Çakır hakkında övgü dolu sözler kullandı. Hollandalı savunmacı, "Daha fazla atabilirdik ama Galatasaray'ın kalecisi izin vermedi.

4-0 olmuştu, hala çok iyiydi. İki mağlubiyet deplasmandaydı ve bence G.Saray taraftarları, büyük rol oynadı. G.Saray'a ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum" dedi.