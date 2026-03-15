7 bela Aslan

Son 3 yılın şampiyonu G.Saray, bir kez daha mutlu sona ulaşmaya yaklaştı. En yakın rakibi F.Bahçe'nin son 4 haftada 7 puan bırakması ile farkı açan sarı-kırmızılılar, konuk ettiği Başakşehir karşısında rahat bir galibiyete uzandı. İlk yarıda dakikalar 38'i gösterdiğinde Singo'nun kafa vuruşunda direkten dönen topu Davinson tamamladı ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 56'da Ebosele ikinci sarı karttan atılınca G.Saray golleri buldu.

BAŞAKŞEHİR SERİSİ SÜRDÜ

Bu pozisyonda kazanılan serbest vuruşta arka direkte Singo, fileleri buldu. 62'de Osimhen'in röveşatası direkten dönerken, 66'da Yunus'un savunma arkasına attığı pası Nijeryalı iyi değerlendirip farkı açtı. 84'te yine Yunus'un pasında bu kez Nhaga topu boş filelere gönderip maçın skorunu belirledi. Son 8 haftaya F.Bahçe ve Trabzonspor'un 7 puan önünde giren Aslan, son 8 haftadaki 7. galibiyetini elde etti. Ayrıca Başakşehir'e karşı son 8 lig maçını da kazandı.

NOA LANG ASİST YAPTI

Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang, dün harika bir asiste imzasını attı. Singo'nun attığı golde mükemmel bir orta yapan Hollandalı futbolcu, 18 yaşındaki Nhaga'nın attığı golde ise Yunus Akgün'ü savunmanın arkasına sızdıran pası vermişti.

KADRODA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesine göre kadroda 3 değişiklik vardı. Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Liverpool önünde çok yorulan İsmail Jakobs ve Mario Lemina'da forma giymedi. Bu üç ismin yerine Roland Sallai, Eren Elmalı ve Yunus Akgün sahaya ilk 11'de çıktı.

NHAGA YİNE ATTI

Galatasaray'ın genç yıldızı Nhaga, gollerine devam ediyor. Kupadaki Alanyaspor maçında golle tanışan Gineli, dün de 84'te fileleri buldu. Yunus'un pasında attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak VAR uyarısı ile orta nokta gösterildi.

YENİ KAPTAN YUNUS OLDU

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı'nın cezası, Mario İcardi'nin ise yedek kulübesinde olması nedeniyle Başakşehir mücadelesine Yunus Akgün kaptan olarak çıktı. 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıkan Yunus Akgün, atılan iki golde de asist yaparak zaferde büyük bir rol oynadı.