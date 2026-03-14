Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray maçı CANLI İZLE | Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı CANLI İZLE | Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı galibiyetle dünya manşetlerine taşınan Aslan, dün Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda elde ettiği fırsatta hata yapmak istemiyor. Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı'nın süre almayacağı mücadeleyi, Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Okan Buruk da tribünlerden takip edecek. Bu kritik virajı kayıpsız geçerek F.Bahçe ile puan farkını 7'ye çıkarmak isteyen Galatasaray'da tek hedef 3 puan. RAMS Başakşehir cephesinde ise Kazımcan Karataş kart cezası ve Operi sakatlığı sebebiyle forma giymeyecek. Peki Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son notlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 17:11 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 18:07
Galatasaray maçı CANLI İZLE | Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda?

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sahne alıyor. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe'nin puan kaybıyla moral bulan Galatasaray, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı olan Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı bu zorlu randevuda forma giyemeyecek olsa da, Victor Osimhen önderliğindeki hücum hattı liderliği perçinlemek için sahada olacak. Konuk ekip RAMS Başakşehir ise üst sıralara tırmanma hedefiyle zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki son lig maçlarını kazanan Galatasaray, taraftar desteğiyle bu seriyi devam ettirip şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak için gün sayıyor. İşte Galatasaray-RAMS Başakşehir maçının detayları...

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman?

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray-RAMS Başakşehir mücadelesi, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların bu zorlu randevusu saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada liderlik koltuğunu sağlama almak isteyen Galatasaray için bu saat dilimi, şampiyonluk yolunda kader anlarından biri olarak görülüyor.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı saat kaçta?

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu İstanbul derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi analizler, saha içi ısınma hareketleri ve özel röportajlar ise başlama düdüğünden yaklaşık bir saat önce ekranlara gelmeye başlayacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda?

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından dijital atama yöntemiyle belirlenen zorlu müsabakanın hakemi Batuhan Kolak oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olarak açıklandı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu kritik haftada, maçın kaderini etkileyebilecek kritik kararlar için Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. Taşkınsoy'a AVAR'da ise Mehmet Kısal eşlik edecek.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı detayları!

SÜPER LİG'DE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 20'sinde sarı-kırmızılılar sahadan zaferle ayrılırken, turuncu-lacivertliler 7 kez galibiyet sevinci yaşadı; 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Aslan, rakibine karşı ligdeki son 7 randevusunu da kazanarak ciddi bir seri yakalamış durumda.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'ler

RAMS PARK'TA 31 MAÇLIK SERİ

Sarı-kırmızılı ekip, kendi evinde yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekiyor. Sahasında son yenilgisini 2023-2024 sezonunda alan Galatasaray, o tarihten bu yana çıktığı 31 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Cimbom, bu sezon iç sahada oynadığı 13 maçın 10'unu kazanarak kalesini adeta bir kaleye dönüştürdü.

Galatasaray-RAMS Başakşehir muhtemel 11'ler!

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA ZİRVE

Ligin en golcü takımı unvanını 59 golle elinde bulunduran lider, aynı zamanda 18 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. +41 averajla rakiplerine fark atan Galatasaray, bu başarısını Mauro Icardi (13 gol) ve son 8 lig maçında 8 gol atan Victor Osimhen (11 gol) gibi etkili forvetlerine borçlu.

TEKNİK ADAMLARIN TAKTİK SAVAŞI

Saha kenarında da ilginç bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk ile Nuri Şahin bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi ve bu eşleşmelerin tamamından Okan Buruk galibiyetle ayrıldı. Ancak bu kez Galatasaray'da cezalı olan Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı ile kırmızı kart cezalısı Leroy Sane takımdaki yerlerini alamayacak.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından son notlar

KART SINIRI VE ÖNE ÇIKAN NOTLAR

İki takım arasında daha önce alınan 7-0'lık Galatasaray galibiyeti rekabetin en farklı skoru olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Genç oyuncu, bu maçta kart görmesi durumunda bir sonraki haftada cezalı duruma düşecek.

