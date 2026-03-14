Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı canlı

Süper Lig'in 26. haftası, bölgenin iki köklü temsilcisi Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u karşı karşıya getiriyor. Ligin ilk yarısında oynanan ve Karadeniz'in rekabetçi ruhunu yansıtan mücadelenin rövanşında gözler Papara Park'a çevrildi. İki takım arasında 1979 yılında başlayan rekabette bugün 48. resmi randevu yaşanacak. Ev sahibi Trabzonspor, 54 puanla 3. sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 30 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek adına deplasman şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Karadeniz derbisi saati, kanalı ve muhtemel 11'leri FOTOMAÇ.com'da...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 14 Mart 2026 Cumartesi (Bugün) akşamı oynanacak. Papara Park'ta (Akyazı) gerçekleşecek olan mücadelenin başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu dev mücadele, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

MAÇIN 11'LERİ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Taha, Taylan, Papanikolaou, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Halil.

ZİRVE TAKİBİ VE PUAN DURUMU

Süper Lig'de topladığı 54 puanla 3. sırada bulunan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini devam ettirerek yerini sağlamlaştırmak istiyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise topladığı 30 puanla 9. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek Avrupa iddiasını canlı tutmayı amaçlıyor.

100. GOL HEYECANI

Trabzonspor, bu akşam Çaykur Rizespor filelerini 1 kez havalandırması durumunda rakibine karşı lig ve kupa tarihindeki 100. golüne ulaşmış olacak. Tarihi bir eşiğe gelen bordo-mavililerde tüm gözler golcü oyuncuların üzerinde olacak.