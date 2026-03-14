Galatasaray-RAMS Başakşehir MAÇI CANLI | Trendyol Süper Lig

Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sahne alıyor. Dün akşam oynanan maçta Fenerbahçe'nin puan kaybıyla moral bulan Galatasaray, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor. Konuk ekip RAMS Başakşehir ise üst sıralara tırmanma hedefiyle zorlu İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor. İki takım arasındaki son lig maçlarını kazanan Galatasaray, taraftar desteğiyle bu seriyi devam ettirip şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak için gün sayıyor. Zorlu maçı hakem Batuhan Kolak yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Barış, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan Galatasaray-RAMS Başakşehir mücadelesi, 14 Mart Cumartesi günü oynanacak. RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılıların bu zorlu randevusu saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu İstanbul derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 36. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 20'sinde sarı-kırmızılılar sahadan zaferle ayrılırken, turuncu-lacivertliler 7 kez galibiyet sevinci yaşadı; 8 maçta ise eşitlik bozulmadı. Aslan, rakibine karşı ligdeki son 7 randevusunu da kazanarak ciddi bir seri yakalamış durumda.

RAMS PARK'TA 31 MAÇLIK SERİ

Sarı-kırmızılı ekip, kendi evinde yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekiyor. Sahasında son yenilgisini 2023-2024 sezonunda alan Galatasaray, o tarihten bu yana çıktığı 31 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Cimbom, bu sezon iç sahada oynadığı 13 maçın 10'unu kazanarak kalesini adeta bir kaleye dönüştürdü.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA ZİRVE

Ligin en golcü takımı unvanını 59 golle elinde bulunduran lider, aynı zamanda 18 golle ligin en az gol yiyen ekibi konumunda. +41 averajla rakiplerine fark atan Galatasaray, bu başarısını Mauro Icardi (13 gol) ve son 8 lig maçında 8 gol atan Victor Osimhen (11 gol) gibi etkili forvetlerine borçlu.

TEKNİK ADAMLARIN TAKTİK SAVAŞI

Saha kenarında da ilginç bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk ile Nuri Şahin bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi ve bu eşleşmelerin tamamından Okan Buruk galibiyetle ayrıldı. Ancak bu kez Galatasaray'da cezalı olan Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı ile kırmızı kart cezalısı Leroy Sane takımdaki yerlerini alamıyor.