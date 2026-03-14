İrfan Saraloğlu: Gerekli çalışmaları yaptık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Saraloğlu, "Önemli bir maç. Tüm maçlar önemli, ligin sonuna doğru daha fazla değer taşıyor. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir hocaları var. Formda bir takım ancak bizim kendi hesaplarımız doğrultusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Galibiyet isteği ile çıkacağız. Oyuncularımız hazır. Okan Hocamız ile gerekli çalışmaları yaptık, talimatları aktardı. Top oyuncularımızda." ifadelerini kullandı.