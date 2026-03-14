Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Orhan Kaynak hep bizimle

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç önü açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 19:45 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 20:13
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ORHAN ABİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı bütün doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım. Annem de dün gece küçük bir rahatsızlık geçirdi şu an hastanede. Doktorlarımız iyi ki var. Hafta başından itibaren acımız büyük. Orhan Abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ama bu acının üstesinden kalktık gibi ifadeler kullanmayacağım. Orhan Abi yokmuş gibi davranamayız. Orhan Abi hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Hepimiz çok üzgünüz. Orhan Abinin de oyunculardan isteyeceği şey her zamanki aile olabilmek için verdiği mücadeleyi göstermemizi isterdi. Tam manasıyla mükemmel bir aile olduk mu? Tabii ki hayır ama eksikleriyle beraber aile olmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun her şeyden bağımsız o mücadeleyi isteği aile olabilmeyi ona göstermemiz gerekiyor. Üzgünüz, bu üzüntümüz devam ediyor ama hayatta devam ediyor. Duygularım bunlar. Oyun olarak karşımızda moralli bir takım var. Bölgenin önemli bir maçı. Kolay bir maç yok."

Trabzonspor - Çaykur Rizespor | CANLI
G.Saray-RAMS Başakşehir | CANLI
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu | Tahran BAE'de petrol tesisini vurdu
F.Bahçe'de kritik toplantı başladı!
La Liga'da Osimhen derbisi!
Fatih Tekke: Orhan Kaynak hep bizimle Fatih Tekke: Orhan Kaynak hep bizimle 19:45
İrfan Saraloğlu: Gerekli çalışmaları yaptık İrfan Saraloğlu: Gerekli çalışmaları yaptık 19:38
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu 17:47
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 17:27
G.Saray'da divan kurulu başkanlığına Aykutalp Derkan seçildi G.Saray'da divan kurulu başkanlığına Aykutalp Derkan seçildi 17:13
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı detayları! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı detayları! 17:11
Daha Eski
La Liga'da Osimhen derbisi! La Liga'da Osimhen derbisi! 16:41
TFF Tıp Bayramı'nı es geçmedi! TFF Tıp Bayramı'nı es geçmedi! 16:36
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:10
F.Bahçe'de kritik toplantı başladı! F.Bahçe'de kritik toplantı başladı! 16:04
Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı detayları! Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı detayları! 16:03
Konyaspor'dan kritik galibiyet! Konyaspor'dan kritik galibiyet! 15:28