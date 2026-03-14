Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Orhan Kaynak hep bizimle

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ORHAN ABİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"Öncelikle 14 Mart Tıp Bayramı bütün doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım. Annem de dün gece küçük bir rahatsızlık geçirdi şu an hastanede. Doktorlarımız iyi ki var. Hafta başından itibaren acımız büyük. Orhan Abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağolsun. Ama bu acının üstesinden kalktık gibi ifadeler kullanmayacağım. Orhan Abi yokmuş gibi davranamayız. Orhan Abi hep varmış gibi devam edeceğiz. Onun son hali, güleç yüzü hep yanımızda duracak. Hepimiz çok üzgünüz. Orhan Abinin de oyunculardan isteyeceği şey her zamanki aile olabilmek için verdiği mücadeleyi göstermemizi isterdi. Tam manasıyla mükemmel bir aile olduk mu? Tabii ki hayır ama eksikleriyle beraber aile olmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun her şeyden bağımsız o mücadeleyi isteği aile olabilmeyi ona göstermemiz gerekiyor. Üzgünüz, bu üzüntümüz devam ediyor ama hayatta devam ediyor. Duygularım bunlar. Oyun olarak karşımızda moralli bir takım var. Bölgenin önemli bir maçı. Kolay bir maç yok."