Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaparak grubunu lider tamamlayıp çeyrek finale yükselen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzü gülüyor. Maç eksiği olan isimlere şans verdiklerini belirten ve kupayı kazanmak istediklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz. G.Saray'ın müzesine yeni kupalar getirmek istiyoruz. Mayıslar bizimdir."