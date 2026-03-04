CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mayıslar bizimdir

Mayıslar bizimdir

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: “Kupayı kazanmak hedefimiz. G.Saray’ın müzesine yeni kupalar getirmek istiyoruz. Mayıslar bizimdir”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Mayıslar bizimdir

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'te 4 yaparak grubunu lider tamamlayıp çeyrek finale yükselen G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yüzü gülüyor. Maç eksiği olan isimlere şans verdiklerini belirten ve kupayı kazanmak istediklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı şöyle devam etti: "Bazı oyuncular için, bazı oyuncular uzun süredir oynamıyordu. Genel olarak konsantrasyonları, ciddiyetleri gayet iyiydi. Bu da bize bir galibiyet getirdi. Kupayı kazanmak hedefimiz. G.Saray'ın müzesine yeni kupalar getirmek istiyoruz. Mayıslar bizimdir."

