Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Akdeniz aslanı

Galatasaray, Alanya'yı yendi adını son 8 takım arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz'den üç puanla döndü ve grupta 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı. Kura çekiminde Aslan, seri başı olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Akdeniz aslanı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında dün Alanyaspor'a konuk oldu. Hafta sonu ligde 3-1 mağlup ettiği rakibini dün de kupada 2-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, grubunu 4'te 4'le tamamladı ve çeyrek finale adını yazdırdı. Henüz 3'üncü dakikada Alanya Hagi'yle net fırsatı kaçırdı, dönen pozisyonda Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıları bu maçta 1-0 öne geçirdi.

NHAGA SİFTAH YAPTI

Barış, 10'uncu dakikada önce kaleciye ardından direğe takıldı. Son haftalarda vites yükselten milli oyuncu, 29'da Nhaga'nın attığı golün asistini yaptı. Devre arasında G.Saray'a gelen genç oyuncu, ilk 11'de çıktığı ilk maçta böylece gol sevinci yaşadı. 78'de Mounie karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-2. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardı ve grubu lider tamamladı. Aslan, kura çekiminde seri başı olacak.

RETRO FORMA BEĞENİLDİ

Sarı-kırmızılı takımda geçmişin izlerini taşıyan retro formalar çok beğenildi. G.Saraylı oyuncular dün sahaya sarı forma ile çıkarken özellikle sosyal medyada olumlu yorumlar yapıldı.

NHAGA İLK GOLÜNÜ ATTI

Ara transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Renato Nhaga ilk kez sahaya ilk 11'de çıktı. Dakikalar 29'u gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz'ın asistinde ceza alanı içerisinde tek dokunuşla topu köşeye bırakan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu gelecek adına umut vermeye devam etti.

AHMED ZORU BAŞARDI

Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şansı bulan Ahmed Kutucu, Alanyaspor deplasmanında bunu iyi değerlendiremedi. Maçta istenen etkiyi yaratamayan Ahmed, 55'te Sane'nin taşıyıp kaleciyi de dışarıda bırakan pasını değerlendiremedi. Ahmed'in şutu çizgideki Alanyalı oyuncunun üzerine gitti.

MOUNİE YİNE GOLÜNÜ ATTI

Alanyaspor'un son 4 gün içerisinde iki kez karşı karşıya geldiği G.Saray önündeki en etkili ismi yine Mounie oldu. İstanbul'da 3-1 sona eren Süper Lig maçında takımının tek sayısını kaydeden Mounie, dün de fileleri havalandırdı. 31 yaşındaki oyuncu kupadaki yedinci golünü kaydetmeyi başardı.

