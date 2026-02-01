Galatasaray-Kayserispor MAÇI CANLI İZLE | GS maçı şifresiz nasıl izlenir?

Galatasaray-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sahasında kazanarak liderlik koltuğunu iyice perçinlemek isteyen sarı-kırmızılılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp puanını 49'a çıkarmayı amaçlıyor. Yeni transferlerin forma giyip giymeyeceği ve Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 büyük merak konusu olurken, futbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı 1 Şubat 2026 Pazar günü oynanacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Mücadelenin canlı anlatımı, maç önü ve maç içi gelişmelerle birlikte fotomac.com.tr üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreria, Sara, Yunus, Lang, Osimhen.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

LANG VE ASPRILLA OYNAYACAK MI?

Devre arası transfer döneminde kadroya katılan ve sarı-kırmızılı forma ile ilk maçlarına çıkmaya hazırlanan Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın, Kayserispor karşısında süre bulması bekleniyor. Napoli'den kiralanan Lang'ın ilk 11'de başlaması beklenirken, Girona'dan kiralanan Asprilla'nın ise oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF, Galatasaray-Kayserispor maçı hakeminin Adnan Deniz Kayatepe olduğunu açıkladı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek. Galatasaray-Kayserispor maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer alırken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapacak.

MAÇ ÖNCESİ GENEL DURUM

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Geride kalan 19 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya zirvede giriyor.

Kayserispor ise ligde zor günler geçiriyor. 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan sarı-siyahlılar, 15 puanla 17. sırada bulunuyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için puan arıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 59 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 37 galibiyet elde ederken, Kayserispor 5 kez sahadan galip ayrıldı. 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray 134 gol, Kayserispor ise 46 gol kaydetti.

İstanbul'da oynanan 29 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar bu maçların 23'ünü kazanırken, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 84 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin de bu karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Ayrıca Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni transferler Noa Lang ve Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez taraftar karşısına çıkabilir.

KAYSERİSPOR İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor'da sakatlıkları devam eden Majid Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik kadroda yer alamayacak. Sarı-siyahlılar, 2026 yılında ligde oynadığı iki maçta gol atamadan mağlup oldu ve galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Küme düşme hattında yer alan Kayserispor, yeni teknik direktör Radomir Dalovic yönetiminde çıkış arıyor. Ancak savunma sorunları sürüyor; Kayseri ekibi şu ana kadar ligde 37 gol yedi.