Spor yazarları Manchester City-Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - DAĞLAR KADAR FARK VAR!
Etihad Stadı'nda o kadar kötü bir ilk yarı oynadık ki... Galatasaray sahada yoktu adeta... Aslında 10 eksiği olan Manchester City çok iyi değildi. City, Galatasaray çok kötü olunca güle oynaya ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maç öncesi A Spor'daki yayınımızda Doku'nun sol kanattan Haaland'ı besleyen isim olduğunu söyledik. Uyardık, 'pas bağlantıları kesilmeli Haaland'ın' dedik. Rayan Cherki'nin çok büyük bir silah olduğunu, mutlaka önlem alınması gerektiğinin altını çizdik. İlk yarıda bu üç oyuncu, ceza sahamızda adeta cirit attı. Goller bu üç oyuncunun ortaklaşa becerisinden geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a maksimum fayda sağlasın, liderlik yapsın diye alınan İlkay Gündoğan'ı Etihad'da ara ki bulasın. Manchester City'yi (eski takımını) genlerine kadar tanıyan İlkay, sahada yoktu adeta. Bu ne hal İlkay... Bu maçta Galatasaray'ı sırtlamayacaksın da hangi maçta oynayacaksın! Haaland'ın attığı ilk golde Abdülkerim Bardakcı önde iken Haaland bir anda üç metre geçip golü attı. Abdülkerim geniş alanda çok ağır kaldı.
Maçta iki asist yapan, adeta canımıza okuyan o Jeremy Doku, 36'da sakatlanıp çıktı. Bizim adımıza büyük bir şanstı. Rayan Cherki'nin attığı ikinci golde ise Davinson Sanchez, Doku'dan çok kolay bir çalım yedi. Stoperlerimiz çok aksadı dün. Leroy Sane, Sallai'ye yardıma gelmedi. Manchester City, sol kanadı adeta bir koridor gibi kullandı. İlk yarıda O'Reilly'nin füze gibi şutunu Uğurcan Çakır çok iyi çıkardı.
Torreira'nın eksikliğini orta alanda çok hissettik. City maç boyunca orta alanımızı adeta vızır vızır geçti. Manchester City'nin savunma hattında yer alan Khusanov ve Ake ikilisi, baskı anında hata yapmaya meyilli oyuncular. Ama bu ikiliyi dün hiç zorlayamadık. Osimhen de etkili olamadı bu ikili karşısında. İkinci yarıda Osimhen'in müthiş bir şutu vardı ama Donnarumma müthiş çıkardı bu şutu! Kabul edelim ki Osimhen olağanüstü bir vuruş yaptı ama olmadı!
Uğurcan Çakır ikinci yarıda muazzam kurtarışlar yaptı. 67 dakika sahada kalan Barış Alper'in en ufak bir katkısı olmadı Galatasaray'a dün gece. İkinci yarıda futbol oynamayı hatırladık. Zaman zaman City kalesinde gol de aradık. Peki ilk yarıda neredeydik! Neden bu kadar kötüydük... Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz. Ama City karşısında Galatasaray'dan iyi futbol bekliyorduk. City'nin oyunu ile bizim futbolumuz arasında dağlar kadar fark var... Hayal kırıklığına uğradık!
SERKAN KORKMAZ - MAKUL
Dün akşam Manchester'da oynanan seviyedeki, "makul" şekilde sonuçlanmış bir maçtan sonra teknikten, taktikten çok, gerçeklerden bahsetmek, ezber bozmak bence daha doğru olacak. Bunca yaygara arasında, sarı kırmızılılar tarafından elde edilen sonucun "başarı" olduğunu kabul etmek bence zorunluluk.
"Devler Arenası" yani Şampiyonlar Ligi, bu gezegenin en değerli spor markası. Dört yılda bir yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası organizasyonları, futbol kalitesi, üzerinde dönen ekonomi açısından geride kalıyor. Münferit, istisnai bazı başarılara rağmen şunu söyleyebiliriz ki; bu büyük kupayı genelde en çok masrafı harcayan, yaş ortalaması 26 civarındaki atletik takımlar kazanıyor. Galatasaray bu zorlu sezonun öncesindeki transfer dönemi bitiminde Şampiyonlar Ligine katılan takımlar içindeki en pahalı 24. (yazı ile; yirmi dördüncü) kulüptü.
Temsilcimiz, sıra dışı başarılı olan istisnai takımlardan biri olmayı başaramadı ama "bu kadro maliyetinin hakkını verdi" demek gerekiyor. İlk sekiz hayaldi, ilk 16'da olmaksa gerçekten büyük bir başarıydı. İlk yirmi dörtte olmaksa en hafif tabiriyle "makul" görülmeli. Şu andan itibaren Türk futbolunun Romanya ile oynanacak milli maç gibi yeni bir çıtası daha var. Okan Buruk ve talebeleri Juventus ya da Atletico ile play-off oynayacak. Sizin tercihiniz hangisidir bilmem ama ben Juventus'u isterim.
Bakalım bu durum devam eden transfer dönemine nasıl yansıyacak? Alınacak isimlerin, mevkilerinden daha çok, gerçek birer atlet olup olmadıkları çok önemli olacak. Keza (dün akşam bir kez daha gördüğümüz gibi) üst seviyeyle, Galatasaray'ın arasındaki atletik kapasite farkı hayli büyük.
MUSTAFA ÇULCU - HAKEM ÇOK RAHATTI
Galatasaray maçın hemen başında önde baskı yapma arzusu saman alevi gibi kaldı. Maalesef oyuna iyi başlayamadı. İlkay ve Lemina bir türlü oyuna giremeyince Manchester City orta alana ve topa sahip olan taraftı. Merkezden yaptıkları hücumlarda çok etkili oldular. Bağımsız savunma yapan Abdülkerim ile Jaboks'un arasında geniş alan bulan Haaland iki kez yokladı üçüncü de golü buldu. Arkada kalan Abdülkerim itmeye çalışsa da nafile... Haaland'ın yüzünü kaleye döndürdün bir kere geçmiş ola!
Galatasaray ilk yarıda bir pozisyon hariç Osimhen'i topla hiç buluşturamadı onda da Nunez başarılı oldu .Galatasaray ikinci yarıya daha istekli başladı. Ancak geçişleri iyi yapan ve hücumda çok çabuk çoğalabilen Manchester City dönüşleri de hızlı yapıp savunmada çoğalınca Galatasaray'a pozisyon bulmakta zorlandı. Okan hoca aksayan oyuncuların yerine değişiklikler yaptı ama değişen bir şey olmadı. Manchester City istediği gibi oynadı ve sonucu aldı.
İspanyol Alejandro Hernandez 43 yaşında Uefa elit hakem Oynatma isteği iyi de bir iki net faulü ve sarı kartı atlaması kötü. Galatasaray hücumunda rakip ceza alanında 40'da çok önemli bir pozisyondu Lemina'nın yüksek pasında Abdülkerim ofsayttı ama topa sahip olan Barış ofsayt değildi 2 nolu yardımcı hatalı bayrak kaldırdı. Sallai'ye kontrolsüz hareketinde Marmaoush'a ve 58'de Jakobs'un umut vaat eden atağını kestiği için Cherki'ye göstermediği net sarı kartlar var. 90+1 de Yunus ile Foden mücadelesinde penaltı yok devam kararı doğru. Hakemi zorlayan pozisyonun olmadığı maçı 18 faul ve 1 sarı kartla tamamladı. Çok rahattı ve başarılıydı.
