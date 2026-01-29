Galatasaray'dan Bernardo Silva bombası! Transferde İlkay Gündoğan ve Leroy Sane detayı
Galatasaray, transferde dev bir hamle yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların Manchester City maçı öncesinde Bernardo Silva için transferde ilk temasları kurduğunu iddia edildi. Portekizli yıldızın eski takım arkadaşları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin de transferde devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
SEZON SONU BEDELSİZ
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki yıldız yeni tekliflere açık durumda. Ayrıca sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için istediği kulüple görüşme hakkına sahip olan Bernardo Silva ile en ciddi ilgilenen kulübün Galatasaray olduğu bildirildi.
Öte yandan tecrübeli orta sahanın ara transfer döneminde olmasa bile sezon sonunda anlaştığı bir kulübe bedelsiz gidebileceği anımsatıldı. İngiliz basını da sezon sonunda Manchester City'nin yeniden yapılanma kapsamında Silva'ya veda edebileceği aktarıldı.
MUHTEŞEM BİR KARİYER
Kariyeri boyunca önemli takımlarda yer alan Bernardo Silva, şampiyonluklara adeta ambargo koydu. 2017'den bu yana Manchester City'de forma giyen Portekizli yıldız, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası kazandı. Ayrıca Monaco ve Benfica ile de lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli oyuncu, oynadığı her takımda zirveye çıktı.
CITY'DE TARİHE GEÇTİ
Yaklaşık 9 senedir Manchester City'de olan Bernardo Silva kulüp tarihine geçti. İngiliz kulübünde 400'den fazla maça çıkan oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcu, ayrıca en fazla lig şampiyonluğu kazanan isimlerden biri oldu. Yine kulüp tarihindeki tek Şampiyonlar Ligi zaferinde de kadroda olan Silva, Manchester City'de efsaneler arasında yer alıyor.
İLKAY'LA ÇOK YAKIN ARKADAŞ
Manchester City'de daha önce İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile yan yana oynayan Bernardo Silva'da önemli bir detay göze çarpıyor. Silva'nın Galatasaray'ın deneyimli yıldızı İlkay ile samimi olması dikkat çeken konu oldu. İngiliz basınında, İlkay'ın Bernardo Silva'yı ikna edebileceği kaydedildi.
SANE ÖRNEĞİ
Bernardo Silva transferinde Leroy Sane örneği dikkat çekiyor. Alman futbolcuyu Bayern Münih'te sözleşmesi bittikten sonra transfer eden Galatasaray'ın benzer şekilde Bernardo Silva'da da hamle yapabileceği dile getirildi. Aslan'ın bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek Portekizli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği vurgulandı.
PORTEKİZ'DE EFSANE
Bernardo Silva, Portekiz Milli Takımı ile unutulmaz başarılara imza attı. Tam 107 kez Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyerek, ülke formasını 100'den fazla temsil eden Silva, 2 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonlukları kazandı. Deneyimli 10 numara, ülke tarihinin en iyileri arasında gösteriliyor.
