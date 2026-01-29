CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ilk 24'ü garantileyen ve son hafta fikstür avantajını yakalamayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Rumen ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde Avrupa'da 11 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Kanarya, Aston Villa ve Göztepe maçında alınan puan kayıpları sonrası çıkış arıyor. FCSB-Fenerbahçe maç kadrosunda beklenmedik bir gelişme yaşanırken, Fenerbahçe muhtemel 11'i futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 07:00
FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Avrupa'da ilk 24'ü garantileyen sarı-lacivertliler, son hafta öncesi fikstür avantajını eline almak için Romanya deplasmanında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde Avrupa arenasında 11 puan toplayarak 18. sırada bulunan Kanarya, Aston Villa ve Göztepe karşılaşmalarında yaşanan puan kayıplarının ardından yeniden çıkış peşinde. Peki, FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-Fenerbahçe maçı

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Romanya'da Ulusal Arena'da oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FCSB-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FCSB: Tarnovanu, Grovac, Ngezana, Dawa, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Cisotti, Alibec

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Semedo, Frend, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

FCSB İLE FENERBAHÇE ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe, eski adı Steaua Bükreş olan takımla 4 resmi maçta karşılaştı. İki ekip ilk olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası 1. turda rakip olurken, Rumen ekibi 1 galibiyet, 1 beraberlikle tur atlayan taraf oldu. 2009-2010 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetler elde etti.

FCSB-Fenerbahçe maçları

"İYİ BİR TARAFTARA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Bize karşı oynayan rakipler yüksek motivasyonla oynuyorlar. Hala ilk 24'de bitirme ihtimalleri var, biz ilk 24'ün içerisindeyiz. Ama karşımızda motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz. Feyenoord'a karşı burada 3-1 mağlupken 4-3 galip geldiler. Savaşçı bir takım, pes etmiyorlar. Aynı zamanda kalabalık bir stadyumda, iyi bir taraftara karşı oynayacağız. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Domenico Tedesco açıklama

MILAN SKRINIAR CEZALI

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Slovak stoper 29 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 maçta da görev yapan Skriniar, 3 maçta sarı kart gördü.

Milan Skriniar cezalı

"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin şu ana kadar karşılaştıkları takımlardan daha iyi olduğuna dikkat çeken FCSB Teknik Direktörü Ellias Charalambous, "Çok kaliteli bir takımla oynayacağız. Belki de şu ana kadar karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi diyebilirim. Şu ana kadarki sonuçlarımıza baktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Son maçlarını kaybettiler ama çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını görüyoruz. Perşembe günü karakter göstermeliyiz. Çok zor olduğunu biliyoruz. Bu futbol ve savaşmak zorundayız. Bunu sahaya yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FCSB-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FCSB-FENERBAHÇE MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Cezalı Skriniar'ın dışında sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan'ın tedavileri sürüyor. Son oynanan Göztepe maçı öncesi ağrısı bulunan Edson Alvarez ile sakatlanarak kenara gelen İsmail Yüksek'in son durumuna teknik heyet karar verecek. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok ise statü gereği forma giyemeyecek.

FCSB-Fenerbahçe maç kadrosu

AVRUPA KUPALARINDA 298. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynayacağı mücadeleyle birlikte 298. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 117 galibiyet alırken, 64 maçta da berabere kaldı. 116 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 406 gol gönderirken, kalesinde ise 418 gol gördü.

FCSB-Fenerbahçe maçı istatistikleri

KUPA 2'DE 156. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 155 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 67 galibiyet, 40 beraberlik ve 48 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 217 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 193 gole engel olamadı.

Fenerbahçe maçları

RUMEN TAKIMLARINA KARŞI 11. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar Romanya temsilcileri ile UEFA organizasyonunda 10 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler en fazla Steaua Bükreş (FCSB) ile rakip olurken; FC Arges, Vaslui ve Petrolul Ploiesti ile de 2'şer kez karşı karşıya geldi. Kanarya, geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

FCSB-Fenerbahçe maçı nerede?

RUMEN EKİBİ, TÜRK TAKIMLARINI 5 KEZ YENDİ

Rumen ekibi bugüne kadar Türk temsilcileriyle 11 maça çıktı. Eski ismiyle Steaua Bükreş, bugüne kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Osmanlıspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 5 kez sahadan galibiyetle ayrılan Rumenler, 3 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı.

FCSB-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

FCSB İSTATİSTİKLERİ

FCSB, Romanya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan topladı. Elias Charalambous yönetimindeki takım ilk 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, sonrasında ise yükselişe geçti. Ligde 11. sırada yer alan mavi-kırmızılılar, son 2 maçında mağlubiyet yaşadı. Rumen ekibi 23 maçta rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

FCSB istatistikleri

FCSB-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic düdük çalacak. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ile Bosko Bozovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Momcilo Markovic üstlenecekken, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic eşlik edecek.

FCSB-Fenerbahçe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Inter'in yıldızı F.Bahçe'ye!
Cimbom'dan Bernardo Silva bombası!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Geleceğe altından "rezerv"asyon
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray İngiltere'de kaybetti!
F.Bahçe'den Man United'lı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FCSB-Fenerbahçe maçı detayları FCSB-Fenerbahçe maçı detayları 07:00
Benfica sürprizi Benfica sürprizi 02:25
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Eski takımına geri dönüyor 01:52
Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de son 24'e Benfica'dan tarihi zafer! 90+8'de son 24'e 01:52
Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Beşiktaş transferi resmen duyurdu! 01:52
Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! 01:52
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! F.Bahçe'de yıldız isim FCSB kadrosundan çıkarıldı! 01:52
Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! Beşiktaş'a Kuzeyli orta saha! 01:52
F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! F.Bahçe Kante'ye kavuşuyor! 01:52
Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor Beşiktaş'tan sol bek harekatı! Görüşmeler sürüyor 01:52
F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız ölümden döndü! 01:52
F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! F.Bahçe'den orta sahaya bomba transfer! 01:52