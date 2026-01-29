Porto-Rangers MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta, Porto ile Rangers arasında oynanacak kritik karşılaşmaya sahne olacak. Francesco Farioli yönetiminde etkileyici bir sezon geçiren Porto, son hafta galibiyetiyle ligi ilk 8 içinde bitirmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Rangers ise turnuvaya 3 puanla veda ederek prestijli bir kapanış yapmanın peşinde. Maç öncesinde futbolseverler, "Porto-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

PORTO-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Porto-Rangers maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PORTO-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio do Dragao'da oynanacak Porto-Rangers maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepe, Aghehowa, Sainz

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Fernandez, Meghoma; Raskin, Diomande; Gassama, Aasgaard, Moore; Miovski