Porto-Rangers MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto-Rangers MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Porto ile Rangers karşı karşıya gelecek. Francesco Farioli yönetiminde sezona damga vuran Portekiz ekibi, son hafta maçını kazanarak ligi ilk 8 içinde tamamlamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda kazanarak turnuvaya 3 puan ile veda etmeyi amaçlayan İskoçya temsilcisi ise hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Porto-Rangers maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Porto-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 08:10
Porto-Rangers MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta, Porto ile Rangers arasında oynanacak kritik karşılaşmaya sahne olacak. Francesco Farioli yönetiminde etkileyici bir sezon geçiren Porto, son hafta galibiyetiyle ligi ilk 8 içinde bitirmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmana çıkacak Rangers ise turnuvaya 3 puanla veda ederek prestijli bir kapanış yapmanın peşinde. Maç öncesinde futbolseverler, "Porto-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

PORTO-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. haftada oynanacak Porto-Rangers maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

PORTO-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio do Dragao'da oynanacak Porto-Rangers maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PORTO-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Porto: Costa; Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes; Froholdt, Rosario, Veiga; Pepe, Aghehowa, Sainz

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Fernandez, Meghoma; Raskin, Diomande; Gassama, Aasgaard, Moore; Miovski

