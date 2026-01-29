CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Sturm Graz ile Brann karşı karşıya gelecek. İlk 24'e kalamayan ve turnuvadaki son maçında 3 puan almanın hesaplarını yapan ev sahibi ekip, etkili bir kapanış yapmak istiyor. Zorlu deplasmanda kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmenin yollarını arayan Brann ise 9 puanla 22. sırada yer alıyor. Peki, Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 08:00
Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sturm Graz-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Sturm Graz ile Brann arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İlk 24 hedefini kaçıran ev sahibi ekip, turnuvadaki son karşılaşmasında galibiyet alarak Avrupa macerasına moralli bir veda yapmayı amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Brann ise 9 puanla 22. sırada bulunurken, kazanarak yoluna devam etme umutlarını korumak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, "Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

STURM GRAZ-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Sturm Graz-Brann maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

STURM GRAZ-BRANN MAÇI HANGİ KANALDA?

Liebenau'da oynanacak Sturm Graz-Brann maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

