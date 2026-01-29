Sturm Graz-Brann maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, Sturm Graz ile Brann arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İlk 24 hedefini kaçıran ev sahibi ekip, turnuvadaki son karşılaşmasında galibiyet alarak Avrupa macerasına moralli bir veda yapmayı amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Brann ise 9 puanla 22. sırada bulunurken, kazanarak yoluna devam etme umutlarını korumak istiyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde, "Sturm Graz-Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

STURM GRAZ-BRANN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Sturm Graz-Brann maçı 29 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

STURM GRAZ-BRANN MAÇI HANGİ KANALDA?

Liebenau'da oynanacak Sturm Graz-Brann maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.