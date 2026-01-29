CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da N'Golo Kante transferi büyük bir merakla takip edilirken sarı-lacivertli yönetim, bu transferin ardından Inter'den o yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Ara transfer döneminin son günleri yaklaşırken Fenerbahçe atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'de mutlu sona yaklaştı.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'a son bir teklif daha sunan sarı-lacivertli yönetim, anlaşma zeminini yakaladı.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de oynamak isteyen Kante de devreye girerek transferin mutlu sonla bitmesinde büyük rol oynadı.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

34 yaşındaki Fransız yıldız sezon sonunda değil, şimdi Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

BONNY'YE KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı-lacivertli kulüp forvet transferi için de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen Ange-Yoan Bonny'yi de listesine ekledi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Fransız yıldızı kiralamak istediğini belirtti.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Sarı Kanarya'nın genç golcüyü opsiyon olmadan sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bonny'nin Inter'le kontratı da Haziran 2030'da bitecek. Fransız futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.

Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı

YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sarı Kanarya'da forvet adayları arasına yazılan Ange-Yoan Bonny, son dönemde forma şansı bulmaya başladı. Serie A'da 5 gol, 4 asist yapan Bonny, Şampiyonlar Ligi'nde de kariyerinde ilk kez forma şansı buldu. İtalya'da Parma ve İnter'le boy gösteren Bonny çıkışa geçti.

