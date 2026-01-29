Fenerbahçe transferde çıldırdı! Inter'in yıldızı için düğmeye basıldı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da N'Golo Kante transferi büyük bir merakla takip edilirken sarı-lacivertli yönetim, bu transferin ardından Inter'den o yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
34 yaşındaki Fransız yıldız sezon sonunda değil, şimdi Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
BONNY'YE KİRALAMA FORMÜLÜ
Sarı-lacivertli kulüp forvet transferi için de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen Ange-Yoan Bonny'yi de listesine ekledi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Fransız yıldızı kiralamak istediğini belirtti.
Sarı Kanarya'nın genç golcüyü opsiyon olmadan sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği vurgulandı.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bonny'nin Inter'le kontratı da Haziran 2030'da bitecek. Fransız futbolcu, bu sezon 26 resmi maçta 6 gol attı, 6 asist yaptı.
YÜKSELİŞE GEÇTİ
Sarı Kanarya'da forvet adayları arasına yazılan Ange-Yoan Bonny, son dönemde forma şansı bulmaya başladı. Serie A'da 5 gol, 4 asist yapan Bonny, Şampiyonlar Ligi'nde de kariyerinde ilk kez forma şansı buldu. İtalya'da Parma ve İnter'le boy gösteren Bonny çıkışa geçti.
