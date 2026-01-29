Fenerbahçe'den Manchester United'lı yıldıza kanca! İşte transfer formülü
Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler hücuma bir takviye yapmak isterken son olarak transfer listesine Manchester United'da forma giyen yıldız isim Joshua Zirkzee'yi eklediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin transferi o yolla tamamlamak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Sarı lacivertlilerin, ManU ile temasa geçerek Zirkzee'nin şartlarını soracağı kaydedildi.
Kısa süre içerisinde görüşmelerin ilerleyebileceği vurgulandı.
Bayern Münih altyapısından yetişen ve ManU'da oynayan genç yıldız hem 1.93'lük boyuyla hava toplarına hakim olması hem de iki ayağını birden kullanmasıyla hücumda dikkat çekiyor.
BAYERN MÜNİH ALTYAPISI ÇIKIŞLI
Joshua Zirkzee, Alman devi Bayern Münih'in altyapısından yetişti. Hollanda'da Feyenoord'un U17 takımında gösterdiği başarılı performansla Bayern'in ilgisini çeken Zirkzee, Alman kulübünün U19 takımına transfer oldu.
Bayern Münih U19 ile 21 maçta 16 gol atan Hollandalı yıldız bir anda çıkışa geçti.
1.5 SENEDE 5 FARKLI HOCA
Manchester United'a geçen sezon katılan Joshua Zirkzee, 1.5 senede 5 farklı hocayla çalıştı. Hollandalı golcü; Erik ten Hag, Ruud Van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher ve Michael Carrick gibi isimlerle görev yaptı.
İstikrarsız bir ortamda yer alan Zirkzee, istediği performansı sergileyemedi.
