Fenerbahçe'den Manchester United'lı yıldıza kanca! İşte transfer formülü

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler hücuma bir takviye yapmak isterken son olarak transfer listesine Manchester United'da forma giyen yıldız isim Joshua Zirkzee'yi eklediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin transferi o yolla tamamlamak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Kadrosuna forvet takviyesi arayan Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.

Sarı- lacivertli kulüp, İngiliz ekibi Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Joshua Zirkzee'yi listesine dahil etti.

Ada basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Hollandalı hücum oyuncusunu kiralamak istediği belirtildi.

Sarı lacivertlilerin, ManU ile temasa geçerek Zirkzee'nin şartlarını soracağı kaydedildi.

Kısa süre içerisinde görüşmelerin ilerleyebileceği vurgulandı.

Bayern Münih altyapısından yetişen ve ManU'da oynayan genç yıldız hem 1.93'lük boyuyla hava toplarına hakim olması hem de iki ayağını birden kullanmasıyla hücumda dikkat çekiyor.

BAYERN MÜNİH ALTYAPISI ÇIKIŞLI

Joshua Zirkzee, Alman devi Bayern Münih'in altyapısından yetişti. Hollanda'da Feyenoord'un U17 takımında gösterdiği başarılı performansla Bayern'in ilgisini çeken Zirkzee, Alman kulübünün U19 takımına transfer oldu.

Bayern Münih U19 ile 21 maçta 16 gol atan Hollandalı yıldız bir anda çıkışa geçti.

1.5 SENEDE 5 FARKLI HOCA

Manchester United'a geçen sezon katılan Joshua Zirkzee, 1.5 senede 5 farklı hocayla çalıştı. Hollandalı golcü; Erik ten Hag, Ruud Van Nistelrooy, Ruben Amorim, Darren Fletcher ve Michael Carrick gibi isimlerle görev yaptı.

