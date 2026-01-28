Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray'ın daha önce Fransız ön libero için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği biliniyor. Buna rağmen sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarılıyor.