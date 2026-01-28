CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında İngiliz ekibi Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele için İngiltere'ye giden sarı-kırmızılı kurmaylar, Ada'dan boş dönmeyecek. İşte Cimbom'un transfer listesindeki 3 isim...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Şampiyonlar Ligi'nin grup etabının son haftasında Manchester City ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak İngiltere'ye uçtu.

Kritik mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gözünü de transfere çevirdi.

Kritik mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılar, bir yandan da gözünü de transfere çevirdi.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Sarı-kırmızılı idarecilerin hem sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediği hem de transfer çalışmaları için temaslarda bulunduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Takvim'de yer alan habere göre, orta saha için takviye planlayan Cimbom'un öncelikli hedefinin Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray'ın gündemine daha önce de gelen Malili oyuncu ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerin İngiltere'de sürdüğü öğrenildi.

Listedeki alternatiflerden bir diğeri ise West Ham United'da oynayan Soungoutou Magassa.

Listedeki alternatiflerden bir diğeri ise West Ham United'da oynayan Soungoutou Magassa.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray'ın daha önce Fransız ön libero için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği biliniyor. Buna rağmen sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarılıyor.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Orta saha için değerlendirilen bir diğer isim de Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Ibrahim Sangare.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Yönetimin İngiltere'de bulunduğu süre zarfında bu üç futbolcunun menajerleriyle görüşmeleri hızlandırarak transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

ÖNCELİK BISSOUMA'DA

Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı adayın Bissouma olduğu, Malili oyuncuyla ilgili olumsuz bir durum yaşanması halinde diğer adaylar için yürütülen girişimlerin daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.

