Galatasaray'dan transferde flaş hamle! İngiltere'den 3 yıldız ile...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçında İngiliz ekibi Manchester City ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele için İngiltere'ye giden sarı-kırmızılı kurmaylar, Ada'dan boş dönmeyecek. İşte Cimbom'un transfer listesindeki 3 isim...
Takvim'de yer alan habere göre, orta saha için takviye planlayan Cimbom'un öncelikli hedefinin Tottenham forması giyen Yves Bissouma olduğu ifade edildi.
Galatasaray'ın gündemine daha önce de gelen Malili oyuncu ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerin İngiltere'de sürdüğü öğrenildi.
Listedeki alternatiflerden bir diğeri ise West Ham United'da oynayan Soungoutou Magassa.
Galatasaray'ın daha önce Fransız ön libero için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği biliniyor. Buna rağmen sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu cephesiyle temaslarını sürdürdüğü aktarılıyor.
Orta saha için değerlendirilen bir diğer isim de Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Ibrahim Sangare.
Yönetimin İngiltere'de bulunduğu süre zarfında bu üç futbolcunun menajerleriyle görüşmeleri hızlandırarak transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.
ÖNCELİK BISSOUMA'DA
Galatasaray'ın transfer listesindeki bir numaralı adayın Bissouma olduğu, Malili oyuncuyla ilgili olumsuz bir durum yaşanması halinde diğer adaylar için yürütülen girişimlerin daha da yoğunlaşacağı ifade ediliyor.
